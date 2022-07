El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció 88 mil pesos como reparación del daño a Vanessa Dib, una mujer a quien le amputaron las piernas cuando fue a que le quitaran el DIU a sus 27 años de edad.

Vanessa Dib, de actualmente 31 años de edad, compartió para “Así las cosas” que ella acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 9 del IMSS en Querétaro para cambiar su método anticonceptivo.

Sin embargo le dijeron que el DIU estaba traslocado y que requería una cirugía; eso provocó que, tras una serie de complicaciones derivadas de malas prácticas en el IMSS, le extirparan el útero, los ovarios y le amputaran las piernas.

Vanessa Dib es mamá soltera de 2 niños que espera su quinta cirugía de amputación por las complicaciones derivadas de la negligencia que sufrió en la UMF 9 del IMSS en Querétaro.

Vanessa Dib compartió que se está solicitando al IMSS que se haga cargo de sus prótesis, porque hasta ahora ella se ha tenido que hacer cargo del gasto derivado de una serie de complicaciones derivadas de malas prácticas en la UMF 9 en Querétaro.

En ese sentido, Vanessa Dib no quiere los 88 mil pesos ofrecidos como reparación del daño sino que exige al IMSS:

Con la voz entrecortada, Vanessa Dib cuestionó a los médicos que fueron negligentes en su caso si consideran si sus piernas valen 88 mil pesos.

Y aseveró que, de ser su respuesta afirmativa, ella estaría contenta de pagarles los 88 mil pesos si le regresan las suyas.

“Ni siquiera han sido para decir una disculpa por el daño que han hecho. Obviamente eso menos va a reparar mi daño pero creo que ayudaría un poco la parte emocional. Porque quizá ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar, lo difícil que es para mí. A mí me gustaría que, me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño, y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores conmigo, si esos 88 mil pesos valen sus piernas, porque con gusto yo se los pago para que regresen las mías”

Vanessa Dib, víctima de la UMF 9 del IMSS en Querétaro