Mujer acude al IMSS para practicarse una cesárea; muere y entregan su cuerpo sin órganos

Keren Vallejo Castro, una mujer de 31 años, acudió a la Unidad 31 del IMSS en Mexicali para dar a luz a su segundo hijo por medio de cesárea.

Aparentemente el procedimiento habría ocurrido con éxito, sin embargo, debido a una supuesta complicación clínica la mujer murió horas después.

La familia de Keren solicitó a apoyo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de su muerte a través de una autopsia pero el procedimiento no pudo ser realizado debido a que carecía de órganos en cabeza, tórax y estómago.

Keren Vallejo acude al IMSS para practicarse una cesárea

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero en Baja California, cuando Keren acudió a la Unidad 31 del IMSS para dar a luz “al parecer ella y el niño estaban en perfecta condiciones”, informó su hermana Ana María.

“Mi cuñado se retira y a la media hora le hablan del IMSS y le dicen que si podía regresar porque era de urgencia”, explica la hermana de Keren al tiempo que detalla cómo los médicos nunca le aclararon la complicación del problema.

Posteriormente, según relato la hermana de Keren, una anestesióloga les indicó que la mujer comenzó con vómito y tos, además de una parálisis en una parte del cuerpo, por lo que fue trasladada a la Clínica 30.

“Salió la anestesióloga a limpiarse las manos”, declaró Ana María, repitiendo lo argumentos que la doctora le había referido a la familia:

“Sí se le subió la anestesia, se le puso un poquito de más y ella se asustó y se le bajó la presión, se encuentra estable”. Ana María Vallejo Casos

Tras la versión médica Keren Vallejo Castro murió, sin hasta el momento, conocer la causa de su muerte.

Cuerpo de Keren fue entregado sin órganos por la clínica del IMSS

Después de que los médicos de la Clínica 30 del IMSS determinarán que la causa de muerte de Keren había sido una hemorragia, la familia externó que no se les dio una explicación certera.

Por ello, la familia de la víctima acudió a interponer una denuncia en contra del IMSS por negligencia médica argumentando falta de información.

La tortura para la familia Vallejo Castro no terminó ahí, pues cuando el cuerpo de Keren llegó al Semefo no se pudo determinar la causa de su muerte debido a que el cadáver no tenía órganos y presentaba múltiples incisiones previas en diversas partes.