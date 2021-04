Hugo Eric Flores: Queremos que Jaime Bonilla se vaya de Baja California

El líder del PES, Hugo Eric Flores, celebró la recepción de la documentación que acredita al Teniente Coronel como aspirante a la alcaldía de Tijuana

Hugo Eric Flores, presidente Nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), hizo un reconocimiento al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) después de que fuera recibido el registro del Teniente Coronel Julián Leyzaola como candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana, asegurando que no obedecieron a los intereses del gobernador Jaime Bonilla:

“Lo vamos a decir como lo dijo el presidente (López Obrador) en alguna ocasión, señalando de manera directa a aquellas personas que no cumplan con su responsabilidad. No los vamos a respetar, y a esas personas ¡las vamos a mandar al diablo! no a las instituciones, a las personas que no cumplan con su deber legal” Hugo Eric Flores

Queremos que ya se vaya el señor Bonilla: Hugo Eric Flores

El líder del PES señaló que el órgano electoral cumplió con su función de árbitro neutral al recibir la documentación que acredita al Teniente Coronel como aspirante a la alcaldía de Tijuana, y al Diputado Federal Héctor Cruz como suplente a la alcaldía; además, pidió al gobernador Jaime Bonilla sacar las manos del proceso.

“Queremos que ya se vaya el señor Bonilla de Baja California y se regrese a vivir a los Estados Unidos donde nació, por cierto” Hugo Eric Flores Hugo Eric Flores

Reconocen al Instituto Estatal Electoral de Baja California

Durante su participación, Alfredo Ferreiro, presidente estatal del PES y aspirante a la alcaldía de Tecate reconoció al Instituto Estatal Electoral de Baja California en su papel de árbitros en favor de la ciudadanía.

“Venimos ante un Instituto responsable, ante un Instituto que se ha puesto la camiseta de los ciudadanos y está trabajando conforme a la Ley, a pesar de las circunstancias que sabemos” Hugo Eric Flores

Ante el IEEBC, también se registraron los candidatos a los municipios de Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito a quienes dio todo su apoyo el dirigente Nacional de Encuentro Solidario.