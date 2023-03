En Hidalgo una mujer fue detenida por ser autora de un ataque con ácido en contra de Leslie Moreno; el acto ocurrió en Pachuca, en agosto de 2015.

Por ello, a 8 años del crimen, la Agencia de Investigación Criminal de Hidalgo detuvo a la mujer con iniciales K.E.O., quien ahora es investigada por tentativa de homicidio.

Cabe destacar que recientemente se ha solicitado que los crímenes en donde mujeres son lesionadas con sustancias corrosivas sean considerados tentativa de feminicidio, no obstante, sólo en Puebla se ha logrado fijar dicha reforma a su Código Penal.

En tanto, en la Ciudad de México (CDMX) y algunas otras entidades se trata de legislar a favor de las víctimas de lo que también se considera “violencia ácida”, pues alarmantemente los crímenes de este tipo van en aumento.

Fue a través de Twitter que Santiago Nieto, actual encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, informó sobre la detención de la mujer con iniciales K.E.O.

Según expuso el funcionario, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJ de Hidalgo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de la acusada por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La mujer habría sido la autora de la agresión en contra de Leslie M. M., quien el 26 de agosto de 2015 fue lesionada con sustancias químicas.

De igual forma, Nieto expresó que él, la víctima y el diputado Ángel Tenorio presentarán una reforma al Código Penal de Hidalgo para castigar de forma más severa y eficaz los ataques con ácido cometidos en contra de:

Se arruina la primavera: Kukulkán no pudo bajar en Chichén Itzá por esta curiosa razón

Pensión IMSS 2023: Si no cumples este nuevo requisito podrían suspenderte el pago

Para El Blog de Frida Ni Una Más, Leslie relató el ataque con ácido que vivió el pasado 26 de agosto de 2015, a manos de una mujer que trabajaba con ella.

Según explicó la víctima, su excompañera de trabajo “planeó premeditamanete” su ataque, pues consideró que al destruirla tendría una oportunidad de relacionarse con la expareja de Leslie.

“Tomó esa decisión, sin importarle nada más, su egoísmo y sentimiento de inferioridad no le permitió pensar en todo el dolor que me causaría no solo a mí sino a mi familia y seres queridos.”

Leslie