El exconductor de Ciudadano 2.0, Gustavo Macalpin, descubrió que los chilangos no son como los pintan al intentar abordar el icónico Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Y es que desde su despido en vivo por el Canal 66 de Mexicali, el periodista no ha cesado de pasearse por la capital del país, por lo que ahora tocó el turno de conocer el Metro CDMX.

Sin embargo, esta ‘aventura’ no fue sencilla, pues Gustavo Macalpin no tenía idea de cómo funcionaba, dado que no existe un Sistema de Transporte Colectivo Metro en su natal Baja California.

“¿Cómo son los chilangos?” No son como los pintan y así fue como Gustavo Macalpin lo descubrió

A través de su perfil de Instagram, el periodista Gustavo Macalpin compartió la historia de su encuentro con chilangos en el Metro CDMX.

Bajo la pregunta de “¿Cómo son los chilangos? ”, el periodista narró que se decidió por usar el Metro CDMX tras darse cuenta de la gran cantidad de dinero que gastaba en taxis.

Gustavo Macalpin reconoció que no sabía utilizar el metro, así que simplemente se acercó a la estación más cercana y allí lo abordó un “chilango”, quien lo reconoció por su despido en vivo de Ciudadano 2.0.

Para la sorpresa de Gustavo Macalpin, el chilango le pidió una foto y posteriormente le regaló su Tarjeta de Metro, luego se tomó el tiempo de explicarle cómo es que funcional el Metro CDMX.

“Mi punto es, siempre escuchamos que la gente de Ciudad de México, que si son sangrones, que si son creídos. Hoy comprobé que hay gente buena y gente mala en todos lados ”, concluyó Macalpin.

¿Gustavo Macalpin se quedará en la CDMX?

Luego de su despido por parte del directivo Luis Arnoldo Cabada, mucho se ha hablado de que Gustavo Macalpin será empleado de Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca.

A través de sus redes sociales, Macalpin habló humorísticamente sobre la oferta que aparentemente recibió:

“Pensé que me iban a ofrecer un noticiero... pero el tío Richie me ofreció un lugar en Ventaneando” Gustavo Macalpin, conductor de televisión.

No obstante, todo indicar que la “oferta laboral” fue parte de una broma, aunque la posibilidad de que TV Azteca lo contrate es real y ha tomado más fuerza con sus visitas a la CDMX.

También se le ha visto con el productor Jorge Garralda, otra figura emblemática de la televisora, por lo que la reunión ha generado grandes expectativas sobre el futuro laboral de Gustavo Macalpin.