Luego del despido en vivo de Gustavo Macalpin desde su programa por el dueño del canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada; se desató el chisme en el canal.

De acuerdo con Francisco Javier García, conductor de Noticieros Contacto, el conductor de Ciudadano 2.0 se había estado aislando del entorno del canal; sin embargo, esto no justifica la forma en que fue notificado de su despido.

Asimismo, resaltó que Luis Arnoldo Cabada Alvídez cometió un gran error al anunciar el despido de la forma en que lo hizo y lo instó a disculparse, no sólo con el conductor, pero con su público también.

“Gustavo Macalpin merece una disculpa pública de parte suya como dueño, pero también su público” Francisco Javier García, conductor

El chisme que corre en el Canal 66 de Mexicali tras el despido de Gustavo Macalpin

El conductor Francisco Javier García compartió, desde su programa en Canal 66 de Mexicali, la situación que se vive en la empresa tras el despido de Gustavo Macalpin por parte de Luis Arnoldo Cabada.

“No podemos no hablar del elefante rosa en la habitación, no podemos no hablar de lo que el mundo, en buenas partes de plataformas globales han estado hablando, de la forma en que ayer se presentó al estudio, al set de Ciudadano 2.0 el director y dueño de esta empresa, el licenciado Luis Arnoldo Cabada Alvídrez para notificarle de una manera sorpresiva que ya era su último día, que era su último programa” Francisco Javier García, conductor

El conductor resaltó que en el canal “jamás nos hemos cayado ningún tema incómodo” y el tema del canal no será la excepción, por lo que reveló el “chisme” dentro de Canal 66.

Desde Noticieros Contacto, García resaltó que tanto él como sus compañeros “no compartimos en absoluto la forma de actuar” del director y dueño y resaltó que se trató de “un grave error” en la forma.

“No Gustavo, no te merecías la forma en la que se te dijo esa noticia. No era cualquier tema, no era cualquier noticia. Gustavo Macalpin ha sido siempre una persona y un personaje muy polémico, que le gusta mucho el humor negro…es como nuestro Chumel Torres pero de Mexicali” Francisco Javier García, conductor

Si n embargo, resaltó que la acción de Luis Arnoldo Cabada se debe a la diferencia entre dos personas que perdieron la comunicación y resaltó que Gustavo Macalpin se distanció de todos dentro del canal, lo que derivó en el momento que fue incómodo, no solo para los protagonistas de esta polémica, sino para todos en el Canal 66 de Mexicali.

“A cuadro vimos la diferencia de dos personas que hace mucho tiempo perdieron la comunicación por mensaje, por llamada, por WhatsApp…Gustavo se aisló; sin embargo eso no justifica en nada lo que haya podido vivir Gustavo Macalpin. Fue incómodo para todos” Francisco Javier García, conductor

Gustavo Macalpin se aisló de todos, asegura conductor de Canal 66 en Mexicali

Por otra parte, el conductor aconsejó a Gustavo Macalpin que no se aísle ni se pelee con todos porque eso llevó a que se cometiera el error que “salió terriblemente mal”, no para el comunicador, sino para Luis Arnoldo Cabada.

Asimismo, resaltó que este aislamiento no es justificación para lo que le ocurrió; sin embargo, es muestra de que “hace mucho más de un año que no eran equipo”.s

“Si me permites nada más Gustavo, trata de no pelearte con todos...No te puedes llevar mal con todos, no puede aislarte y no hablarte con todos” las cosas salieron terriblemente mal error de forma...hace mucho más de un años que no eran un equipo” Francisco Javier García, conductor

García resaltó que todos saben que su despido en vivo no fue por nada de lo que dijo en su programa en vivo y resaltó que incluso “Gustavo había hecho bromas mucho más pesadas, sátira política mucho más dura a muchas figuras”.