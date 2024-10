Durante su programa “La Radio de la República” en Grupo Formula, el presentador Chumel Torres le mando un mensaje al periodista Gustavo Macalpin tras su despido en vivo por el Canal 66 de Mexicali.

En las últimas horas, el nombre de Gustavo Macalpin ha sido tendencia en redes sociales debido a que muchos consideran que su despido fue humillante y un abuso por parte del director general del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada.

Y es que en pleno programa, el director se acercó a Gustavo Macalpin para decirle que “Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día” , mientras el periodista se mostraba incrédulo ante lo que estaba pasando.

“Esto es censura por donde lo veas”: el mensaje Chumel Torres a Gustavo Macalpin

Chumel Torres recordó a sus espectadores que un día antes de que Gustavo Macalpin fuese despedido del canal ‘Ciudadano 2.0′ por el propio director del Canal 66, el periodista criticó al esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Ante estos antecedentes, comentó que el despido de Gustavo Macalpin es censura por donde se le vea “¿Qué quieres que pensemos?”, cuestionó al director general del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada.

Chumel Torres dijo sentirse completamente seguro de que su despido fue parte de una orden directa por la gobernadora de Baja California , e incluso, comentó que podría apostar todo su dinero a esa teoría.

“Cuando uno tiene un canal chafa, una organización endeble, que le tiemblan las patitas al mínimo pisotón del poder, pues esas cosas hacen, esas cosas hacen, despedirte en verdad de una forma degradante” Chumel Torres

A su ves, Chumel Torres dijo no tener el gusto de conocer en persona a Gustavo Macalpin, pero que le encantaría colaborar con él en un futuro:

“Ojalá que pronto encuentres un espacio, estoy seguro de que así será, eres un conductor muy talentoso y ¿Sabes que? Te la ahorraron, a mi también me corrieron por la razón por la que me contrataron, por decir las realidades de este país. No te agüites querido Gustavo Macalpin, se pone mejor luego, esperemos Ciudadano 2.03″.

Así lo sostuvo Chumel Torres en el minuto 31:30 de su programa en La Radio de la República.

Gustavo Macalpin descarta que su despido en el Canal 66 fuera por criticar a esposo de la gobernadora Marina del Pilar

Durante un una transmisión en sus redes sociales, el periodista Gustavo Macalpin negó que su despido en vivo del Canal 66 de Mexicali haya sido por criticar al esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Gustavo Macalpin declaró que su despido pudo ser un acumulado de descontentos por parte de Canal 66 o del propio director del canal, por lo que, esa pregunta se le debe hacer a Luis Arnoldo Cabada.

Sinceramente no lo sé [...] Yo dudo mucho que haya sido solamente por ayer, no creo que haya sido un tema de impulso; yo creo que es algo que el dueño de la televisora traía desde hace tiempo. Lo que sí estoy ultra, mega, recontra, archi seguro y convencido es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo”. Gustavo Macalpin

Aunque Gustavo Macalpin se dijo agradecido con Canal 66 por el tiempo que trabajó en la televisora, afirmó que su despido de Canal 66 fue una grosería y una bajeza.

A pesar de esto, Gustavo Macalpin adelantó que seguirá haciendo critica politica y que estará en busca de más y mejores plataformas para realizar su trabajo.