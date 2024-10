La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que le regresen su programa a Gustavo Macalpin en el Canal 66 de Mexicali, Baja California; esto luego de que el conductor fue despedido en una transmisión en vivo por el director de dicho canal.

Durante la transmisión del programa Ciudadano 2.0 de ayer martes 8 de octubre, Gustavo Macalpin fue despedido de su programa por el director de Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, quien le notificó que “todo tiene un ciclo en la vida”.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario… Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, sobre todo la entrega…”, dijo el director.

“Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día” <br/> Luis Arnoldo Cabada, Director de Canal 66

Claudia Sheinbaum reacciona ante el despido de Gustavo Macalpin; pide que le regresen su programa

Claudia Shienbaum fue cuestionada por el despido de Gustavo Macalpin ayer 8 de octubre durante la emisión de su programa Ciudadano 2.0 en Canal 66 de Mexicali, hecho por el que la presidenta se pronunció durante su conferencia mañanera del pueblo.

En Palacio Nacional, esto fue lo que dijo la presidenta de México:

“Pues que le regresen su programa, le pregunté a Marina que estuvo hoy en la mañana, me dijo que obviamente no está de acuerdo. Evidentemente, es una decisión del director de Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista” Claudia Sheinbaum

Cabe decir que el propio Gustavo Macalpin descartó que su despido se deba a sus comentarios hacia el esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien responde al nombre de Carlos Alberto Torres Torres.

Marina del Pilar Ávila se deslinda del despido de Gustavo Macalpin de Canal 66 de Mexicali: “Nos gusta su contenido”

Marina del Pilar respondió tras las insinuaciones sobre el despido de Gustavo Macalpin de Canal 66, hecho que se adjudicó a sus comentarios sobre el esposo de la gobernadora de Baja California, quien estuvo a cargo proyectos estratégicos en el Ayuntamiento de Tijuana.

Este punto fue retomado por Gustavo Macalpin en el último episodio de su podcast, titulado “Carlos Torres al armario de Tijuana”, en el cual consideró que Marina del Pilar pudo no haber aceptado que su esposo asumiera un segundo cargo honorario.

“Torres dijo que este nuevo cargo en el Ayuntamiento de Tijuana es honorario y que no recibirá ni un centavo, pero creo, a mí no me gusta meterme en temas matrimoniales, pero fuentes cercanas a la familia me han comentado que el gobernador ha dicho algo así como ‘ya está’” Gustavo Macalpin

Sin embargo, la gobernadora respondió en redes sociales ante dichos rumores:

“Gustavo es amigo personal de mi familia. Lo queremos mucho, disfrutamos mucho su programa, lamentablemente no lo puedo ver mucho porque a esa hora estoy durmiendo a mis hijos, o ya estoy profundamente dormida, como fue el caso de ayer. Hasta hoy me enteré de lo sucedido. Desearle a Gustavo siempre que le vaya muy bien, espero verle pronto en televisión, lo admiramos, nos gusta su contenido y la forma sarcástica y la sátira política” Marina del Pilar

Gustavo Macalpin descarta que su despido se deba a criticas en contra del esposo de Marina del Pilar

Gustavo Macalpin hizo un pronunciamiento en redes sociales tras su despido de Canal 66; el periodista descartó que estas acciones se deban a sus críticas en contra del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Esta fue su explicación:

“En el clip que estuvo circulando a través de las benditas y, en ocasiones malditas, redes sociales, doy mi programa normal y al final, en el último bloque aparece el dueño de la televisora [Luis Arnoldo Cabada Alvídrez], entra a cuadro, una cosa muy extraña y me dice: Mañana es tú último día… así sin previo aviso, que después de estar siete largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal" Gustavo Macalpin

Y así fue como descartó que su despido este relacionado con sus críticas: