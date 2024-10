Gustavo Macalpin ya tiene nueva súper chamba tras ser despedido de Canal 66 de Mexicali, Baja California; el periodista hizo público un video en el que informó todos los detalles de su nuevo trabajo.

El 8 de octubre, durante la transmisión del programa Ciudadano 2.0, Gustavo Macalpin fue despedido en vivo por el empresario Luis Arnoldo Cabada, quien le dijo que “todo tiene un ciclo en la vida”.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario… Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, sobre todo la entrega…”, dijo el director de Canal 66.

“Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día” Luis Arnoldo Cabada

VIDEO: Gustavo Macalpin manda emotivo mensaje a su mamá tras encontrar nueva chamba en CDMX

Gustavo Macalpin compartió un video en redes sociales con el que informó a sus seguidores que ya cuenta con un nuevo trabajo, hecho por el que le restó importancia a su despido de Canal 66 durante la transmisión en vivo de su ex programa en Mexicali, Baja California.

“Les quiero compartir algo, familia”, dijo Gustavo Macalpin en un video que grabó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde hizo un recuento de lo que pasó tras su despido como conductor.

El periodista contó que, de manera inmediata a su despido en vivo, le llegaron una serie de ofertas de empleo en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, él se mantuvo incrédulo de vivir un mejor panorama luego de ser despedido:

“Lo único que quería decir en este video es: Tenías razón mamá, no hay mal que por bien no venga”

No hay mal que por bien no venga. pic.twitter.com/C45LlH4Kv5 — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) October 10, 2024

Claudia Sheinbaum reacciona ante el despido de Gustavo Macalpin; pide que le regresen su programa

Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el despido de Gustavo Macalpin ayer 8 de octubre durante la emisión de su programa Ciudadano 2.0 en Canal 66 de Mexicali, hecho por el que la presidenta se pronunció durante su conferencia mañanera del 9 de octubre.

En Palacio Nacional, esto fue lo que dijo la presidenta de México:

“Pues que le regresen su programa, le pregunté a Marina que estuvo hoy en la mañana, me dijo que obviamente no está de acuerdo. Evidentemente, es una decisión del director de Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista”

Posteriormente, el comunicador le respondió a la presidenta con otro video en el cual aclaró que no está interesado en regresar a Canal 66; “gracias, pero no gracias” ironizó Gustavo Macalpin quien le pidió condenar los hechos por se un acto de violencia, tanto a la presidenta como la a gobernadora Marina de Pilar.

“El problema no es el despido, de cualquier chamba te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada. El problema, presidenta, es la forma. El problema es que fue un acto de violencia. Que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador. Por eso yo atentamente le pido, a la presidenta de México, pero sobre todo a la gobernadora de Baja California, que condenen este acto de violencia” Gustavo Macalpin