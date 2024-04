Abelina López Rodríguez, candidata de Sigamos Haciendo Historia rumbo a la reelección en la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero, recibió el apoyo de vecinos de la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

El grupo de simpatizantes acapulqueños reconocieron el trabajo de Abelina López Rodríguez, como presidenta municipal en la administración que está concluyendo.

Ello sobretodo porque la deuda pública superior a los mil 500 millones de pesos no fue impedimento para realizar obras y otorgar servicios públicos.

“Si esto lo pudo lograr con miles de deudas, ¿qué no hará ahora que Acapulco tiene finanzas sanas? Gracias Abelina López Rodríguez, con usted seguiremos mejorando”

Algunas de estas obras y acciones fueron:

Abelina López Rodríguez destacó su valores personales para trabajar como presidenta municipal y dijo que deja un Acapulco “andando”.

“Son mis valores los que me permitieron en estos tres años no tomarles un solo peso de lo que no era mío”

Abelina López Rodríguez. Candidata a reelección en Acapulco