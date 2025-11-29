Normalistas de Ayotzinapa pidieron a la Secretaría de Gobernación accedan a plazas mediante concursos de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

La reunión de los normalistas de Ayotzinapa se dio en la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, donde exigieron que egresados puedan acceder a plazas por concurso.

Salón de clases (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

Un grupo de normalistas de Ayotzinapa mantuvo este viernes 28 de noviembre una reunión con miembros de la Secretaría de Gobernación para que tengan la posibilidad de acceder a plazas por concursos USICAM.

De acuerdo con la información, la reunión duró alrededor de dos horas y, al finalizar, los normalistas de Ayotzinapa abordaron autobuses Costa Line para probablemente regresar a Guerrero.

Cabe mencionar que se sabe que el tema de la reunión fue la posibilidad de que egresados accedan a plazas mediante concursos de USICAM, pero se desconoce si se llegaron a acuerdos.