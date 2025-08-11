Guerrero registró un exitoso cierre de fin de semana con una ocupación hotelera general del 80.4%, consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos en esta temporada de verano, informó la Secretaría de Turismo estatal.

El buen clima y una diversa agenda artística y cultural fueron factores clave para atraer visitantes a la región.

Acapulco alcanzó una ocupación del 80.1%, con la zona Dorada liderando con un 81.9%.

Por su parte, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo reportó 83.6%, Taxco de Alarcón 77.5% y La Unión 81.3%.

Guerrero cierra el fin de semana con 80% de ocupación hotelera (Cortesía)

Entre los eventos que impulsaron la llegada de turistas destacaron:

El concierto de Los Ángeles Azules en la Arena GNP Seguros como parte del OlaFest en Acapulco

en la Arena GNP Seguros como parte del OlaFest en Acapulco El espectáculo de videomapping en la parroquia de Santa Prisca en Taxco

en Taxco Actividades gastronómicas, deportivas y culturales en Ixtapa-Zihuatanejo y la Riviera Troncones

El Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura turística, mejorar la conectividad y ampliar la oferta cultural para mantener a Guerrero como un destino líder en México.