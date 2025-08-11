Guerrero registró un exitoso cierre de fin de semana con una ocupación hotelera general del 80.4%, consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos en esta temporada de verano, informó la Secretaría de Turismo estatal.
El buen clima y una diversa agenda artística y cultural fueron factores clave para atraer visitantes a la región.
Acapulco alcanzó una ocupación del 80.1%, con la zona Dorada liderando con un 81.9%.
Por su parte, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo reportó 83.6%, Taxco de Alarcón 77.5% y La Unión 81.3%.
Entre los eventos que impulsaron la llegada de turistas destacaron:
- El concierto de Los Ángeles Azules en la Arena GNP Seguros como parte del OlaFest en Acapulco
- El espectáculo de videomapping en la parroquia de Santa Prisca en Taxco
- Actividades gastronómicas, deportivas y culturales en Ixtapa-Zihuatanejo y la Riviera Troncones
El Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura turística, mejorar la conectividad y ampliar la oferta cultural para mantener a Guerrero como un destino líder en México.