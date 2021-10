Ayelín Iczae: A un año de su feminicidio, Fiscalía no ha entregado sus restos completos

México.- A un año del feminicidio de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, de 13 años de edad en Tixtla, su mamá denunció que la Fiscalía de Guerrero no le ha entregado los restos completos de su hija.

Además, el proceso penal contra las 4 personas que fueron detenidas hace casi un año por el feminicidio de Ayelín, sigue en pausa porque las audiencias de la etapa intermedia se cancelaron.

“La Fiscalía de Guerrero ha sido omisa conmigo, no quieren que sepa nada, ni los avances. Sólo me dicen que no me preocupe, que el caso ya está en la etapa final a pesar de que aún falta detener a otras dos personas”.

Flora Marcelo