La Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre fijó la postura de la de la administración municipal y precisó que, de acuerdo con los registros oficiales, el empresario pipero Gerardo Villarreal no figura como proveedor del Ayuntamiento ni ha presentado factura alguna correspondiente a ningún ejercicio fiscal, tampoco ha entregado documentación oficial para acreditar el presunto adeudo.

Dicho posicionamiento se realizó tras el reclamo económico por parte del empresario pipero Gerardo Villareal quien mantiene una huelga de hambre frente al Palacio Municipal de San Luis Potosí, para exigir el pago de un presunto adeudo y aclarar presuntos sobrecostos en la renta de pipas de agua por parte del Ayuntamiento encabezado por el alcalde Enrique Galindo.

Seguimiento médico y apertura al diálogo institucional

La funcionaria explicó que, pese a la falta de documentos que respalden sus dichos, el Ayuntamiento mantiene atención permanente con personal de la Secretaría General sostiene diálogo diario con él, mientras que la Coordinación Municipal de Derechos Humanos realiza visitas todos los días para revisar su estado de salud y dar seguimiento a sus condiciones.

Reiteró que las puertas del Ayuntamiento permanecen abiertas para recibir y revisar la documentación correspondiente y, en caso de que se acredite legalmente algún adeudo, reconocerlo y realizar el pago que proceda.