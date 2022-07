Fernanda Arellano, periodista deportiva, exhibió la violencia familiar de la que ha sido víctima a manos de su pareja y compartió que ya hay una orden de restricción en su contra.

A través de su cuenta de Instagram, Fernanda Arellano, quien también es fotógrafa y comentarista del fútbol femenil, explicó que ya denunció a Omar, identificado como su pareja sentimental.

Y detalló los tipos de violencia de los que fue víctima como insultos, amenazas hasta llegar a la violencia física en su contra, con cachetadas, intentos de ahorcamiento y de patadas:

“Cansada de una relación que estuvo llena de insultos, amenazas, donde por primera vez en mi vida me cachetearon y ahorcaron, donde me quisieron patalear y no pudieron porque me defendí”. Fernanda Arellano, periodista deportiva

Otra situación que la periodista deportiva Fernanda Arellano explicó fue que era vigilada por su pareja, quien la amenazaba con golpear a sus amigos.

La mujer dijo que por la denuncia, que habría presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila , le dieron una orden de restricción y que tiene miedo a la reacción de su agresor: “si tengo miedo que reaccione mal, vive a lado de mi casa y lo conozco bien”.

Denuncia de Fernanda Arellano (Captura de pantalla)

Fernanda Arellano acusa que su ex pareja ya había agredido a otras mujeres

En su relato, Fernanda Arellano acusó a Omar, su ex pareja, de agredir a otras mujeres y aseguró que ella no es la primera en ser víctima de violencia. Además, dijo que denuncia porque no quiere ser “una más”, ni formar parte de las cifras de feminicidio en el país.

“No soy la única a la que ha agredido, existen más ex novias pero soy la primera que lo denuncia porque NO QUIERO SER UNA MÁS en las cifras de a quienes le cometen un feminicidio”. Fernanda Arellano, periodista deportiva

En la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la periodista deportiva compartió una serie de capturas de pantalla de lo que sería la conversación de WhatsApp con su ex pareja.

En las imágenes se puede leer que el agresor le habla con groserías a Fernanda Arellano y la amenaza con frases como “si no llegas, olvídate de la relación y aquí terminamos”, lo que se considera violencia psicológica y verbal.

Además, el agresor acepta que golpeó a la mujer y posteriormente le pide perdón, aunque también dice “no exageres” y “mentirosa”.

Fernanda también compartió una serie de fotos suyas con el rostro golpeado y lo acusó de intentar ahorcarla y patearla en varias ocasiones.

Fernanda Arellano como periodista deportiva (feerarellanou)

Violencia contra las mujeres en Coahuila

La denuncia por violencia en su contra de Fernanda Arellano, aunque no lo confirmó, la habría presentado en Coahuila, donde la mujer trabaja como periodista deportiva y cubre a los equipos varonil y femenil del Santos Laguna.

Vale la pena mencionar que la violencia familiar y de pareja son la antesala de la violencia feminicida y denunciar a tiempo, así como el apoyo eficaz de las autoridades, evita más feminicidios.

En el caso de Coahuila, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de enero a junio de 2022, se han iniciado 14 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.

Además, Saltillo y Torreón se encuentran en la lista de los 100 municipios con más feminicidios con 3 casos cada uno, mientras que Piedras Negras reporta dos carpetas.

En cuanto a las denuncias por presuntos delitos de violencia familiar, Coahuila ocupa el quinto lugar a nivel nacional con 6 mil 865 casos, por detrás del Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua.