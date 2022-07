En Coahuila, un sujeto intentó quemar viva a mujer que previamente lo había denunciado por cometer un robo en su contra, por lo cual las autoridades lo detuvieron.

Pese a que el sujeto fue detenido tras el intento de quemarla viva, la afectada teme por su vida debido a que existe la posibilidad de que su agresor sea puesto en libertad.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, donde acuerdo con la víctima, el sujeto al que denunció por robo, intentó quemarla viva.

Por medio de Facebook, una mujer compartió una publicación en la que denunció que un sujeto intentó quemarla viva en Coahuila, luego de que lo denunció por robo.

Al respecto, la víctima destacó que fue la semana pasada cuando el sujeto ingresó a su casa de la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila , con la intención de cometer un robo.

En el robo, indicó la mujer, el sujeto logró llevarse consigo dinero en efectivo, así como diversas pertenencias que en conjunto alcanzan los 40 mil pesos.

Como parte del robo, destacó la mujer, el sujeto se llevó los siguientes bienes:

Debido a ello, la mujer denunció a través de sus redes sociales lo ocurrido y de acuerdo con lo indicado por la misma afectada, pudo localizar y confrontar al ladrón.

Sin embargo, la mujer indicó en una segunda publicación que tras confrontar al sujeto, éste acudió de nueva cuenta a su domicilio con la intención de agredirla.

Sobre lo anterior, la mujer narró que el sujeto intentó quemarla viva, debido a que le arrojó una botella con combustible que explotó y se prendió en fuego .

Pese a lo anterior, expuso la mujer en su publicación, el sujeto no logró su cometido, pues el artefacto explosivo que estalló en llamas, se impactó en la fachada de su casa en Ramos Arizpe, Coahuila.

Ayer viernes 22 de julio, la mujer hizo otra publicación en la cual expuso que el sujeto ya había sido detenido, sin embargo dijo temer por su vida.

Lo anterior debido a que dijo, que existe la posibilidad de que el sujeto sea puesto en libertad, pues las autoridades le informaron que no hay pruebas suficientes para que la agresión se califique como intento de feminicidio u homicidio.

“Me dicen que no puede ser feminicidio, porque no tengo ninguna relación sentimental con él, y que no puede ser homicidio porque no me alcanzó la gasolina y no me quemé, tengo toda la marca del humo y la quemada en la pared”