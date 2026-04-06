La edición 2026 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina concluyó en Ciudad Valles con una asistencia superior a 400 mil personas y una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos, de acuerdo con autoridades estatales.

Durante diez días, el evento reunió actividades culturales, deportivas y espectáculos gratuitos que atrajeron a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Fenahuap 2026 se desarrolló con saldo blanco y alta participación

El encuentro, realizado del 27 de marzo al 5 de abril, fortaleció la promoción turística de la región Huasteca y consolidó a San Luis Potosí como un destino atractivo durante la temporada vacacional. La titular de la Secretaría de Turismo estatal, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, destacó que la feria permitió proyectar la riqueza cultural, gastronómica y artística del estado.

Feria de la Huasteca Potosina deja derrama de 500 mdp en San Luis Potosí (cortesía)

Autoridades informaron que el operativo de seguridad implementado durante la feria permitió que las actividades se desarrollaran con saldo blanco, incluso en jornadas con alta concentración de asistentes. En el dispositivo participaron la Guardia Civil Estatal, corporaciones municipales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El evento incluyó presentaciones en el teatro del pueblo, actividades familiares y exhibiciones deportivas, lo que generó una importante movilidad turística y beneficios económicos para comercios, hoteles y prestadores de servicios de la región.

Feria de la Huasteca Potosina deja derrama de 500 mdp en San Luis Potosí (cortesía)

Con estos resultados, la Fenahuap se reafirma como uno de los encuentros más importantes del estado, al impulsar la convivencia familiar y la actividad turística en la Huasteca potosina.