Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, lanzó una serie de propuestas en su columna “Del voto al escaño: 10 ideas para mejorar la representación ciudadana en la Cámara de Diputados”, donde precisó que se debe mejorar la representación ciudadana en la Cámara de Diputados.

Durante su texto, el magistrado aseguró que la sobrerrepresentación representa una tensión directa con el principio de igualdad del voto y con la obligación de que el Poder Legislativo refleje una pluralidad política.

Felipe de la Mata propone repensar el tamaño del Congreso mexicano

Una de las principales propuestas de Felipe de la Mata es reducir el número de legisladores, asegurando que el Congreso tiene un tamaño elevado en comparación con otros países.

Asimismo, plantea reordenar las circunscripciones electorales, ya sea hacia una sola circunscripción nacional o mediante 32 circunscripciones estatales, para disminuir los márgenes de sobrerrepresentación.

Por otra parte, Pizaña plantea establecer criterios más claros de redistritación, reducir el límite constitucional de sobrerrepresentación del actual 8% a solo 2% y que la asignación de curules se realice considerando a las coaliciones y no únicamente a los partidos.

El magistrado también propone regular las coaliciones, elevar el rango legal en el criterio de afiliación efectiva, replantear el umbral del 3% para la representación proporcional y fortalecer las acciones afirmativas y la paridad, incorporándose en la Constitución.

Finalmente, Felipe de la Mata señala que mejorar la relación entre el voto y el Congreso requiere una reingeniería constitucional donde se evite que cualquier fuerza política tenga respaldo legislativo mayor al que se le otorgó en las urnas.