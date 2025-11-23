Sinaloa mantiene una afluencia extraordinaria en la Expo Ganadera Sinaloa 2025, que desde el primer momento en que abrió sus puertas obtuvo una respuesta positiva por parte del público, con más de 10 mil asistentes durante sus primeros dos días.

Expo Ganadera Sinaloa 2025: Tradición, diversión y ambiente familiar

Sinaloa se convierte en epicentro de celebración con música, risas y un ambiente cálido, donde familias y amigos provenientes de colonias de la capital del estado, sindicaturas y comunidades rurales disfrutan de un espacio lleno de tradición.

Uno de los principales atractivos de esta edición son los juegos mecánicos de acceso completamente gratuito, que permiten que niñas, niños y jóvenes vivan momentos inolvidables, risas y gritos de emoción llenan el recinto durante esta edición 2025.

Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 recibe a más de 10 mil asistentes. (Cortesía )

Además, las exhibiciones ganaderas, los antojitos y los espectáculos para todas las edades complementan el ambiente de alegría, sumado a un entorno de seguridad y armonía que invita a asistir a esta gran Expo.

La Expo Feria Ganadera permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, periodo en el que se espera que la afluencia continúe y miles de familias sigan siendo parte de esta tradición que, año con año, reúne magia, sabor y diversión.