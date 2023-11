Si hoy fueran las elecciones en la CDMX, Clara Brugada obtendría el triunfo. No obstante, no lo haría —por un lado— con absoluta mayoría como Claudia Sheinbaum a nivel nacional (de acuerdo a la encuesta que se dio a conocer aquí en SDPnoticias) y —por el otro— su ventaja en estos momentos frente a su más cercano competidor, Santiago Taboada, es de 13 puntos porcentuales.

Esta que es la primera medición que MetricsMX hace, con precandidatos definidos por todas las fuerzas políticas contendientes, con miras a las elecciones locales de la Ciudad de México del 2024. Este levantamiento maneja, entonces, solo un escenario o careo.

A una muestra representativa de ciudadanos de la capital se les formuló la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría?

Encuesta MetricsMx sobre los precandidatos a la Jefatura de la CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Clara Brugada obtuvo 44.5% de los apoyos; Santiago Taboada un 31.2%; Salomón Chertorivski un 6.6%. Cabe señalar que un 14.5 por ciento se pronunció por no apoyar a ninguno de los contendientes señalados o, bien, no saber por quién votaría (este porcentaje es prácticamente el mismo a la diferencia que se registra entre la ex alcaldesa de Iztapalapa y el ex alcalde de la demarcación Benito Juárez).

¿Qué tanto estas cifras reflejan la lucha que hubo dentro de las propias coaliciones para hacerse de las banderas?

MetricsMX evalúa la aprobación de Morena en la CDMX

Ahora bien, la mencionada competencia entre Clara Brugada y Santiago Taboada la registra también el presente ejercicio demoscópico a partir de los resultados de los interrogantes adicionales que se les planteó a los encuestados:

Encuesta MetricsMx sobre los precandidatos a la Jefatura de la CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

La aparente contradicción que existe entre una alta aprobación (71.1%) a la gestión de Morena en la CDMX y la no tan declarada seguridad de que este partido conservaría el poder en el 2024 en la capital se explicaría de la siguiente forma:

1. La popularidad y el apoyo social que existe hacia López Obrador , se traslada en parte a Morena local.

, se traslada en parte a Morena local. 2. Sin embargo lo anterior no necesariamente significa que la gestión que fue de Sheinbaum y que es ahora de Martí Batres en la capital este evaluada mucho muy positivamente por parte de la población chilanga. Asimismo, tampoco anula que sea evidente exista una fuerza de oposición considerable en la Ciudad de México que secunda a Taboada y que se viene consolidando desde el 2021.

Ambos elementos llevan a concluir existen las bases para un escenario de posible competencia abierta entre la 4t y ‘Fuerza y Corazón por México’.

Es muy posible que ambas, Claudia Sheinbaum y su equipo y Xóchitl Gálvez y el suyo, ya estén prestando atención a la contienda en la capital, pues evidentemente sería difícil garantizar su victoria a nivel nacional sin obtener números contundentes en la CDMX.

Metodología de la encuesta MetricsMX

Encuesta telefónica realizada con robot el 23 de noviembre de 2023 a 600 mayores de edad residentes de Ciudad de México. Se enviaron preguntas con un mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Para ello, previamente se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de Ciudad de México.

Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 2 de noviembre de 2023 de residentes en la Ciudad de México.

El margen de error máximo de este ejercicio es de +/- 4.00%, con un nivel de confianza del 95%. La tasa de rechazo fue del 97.9%.