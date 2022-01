En Yucatán se trabaja en equipo por el bien del estado: Mauricio Vila

En Yucatán se trabaja en equipo por el bien del estado, aseguró el gobernador de la entidad, Mauricio Vila, quien cumple 3 años al frente del gobierno.

Entrevistado por Poncho Gutiérrez para SDP noticias, el gobernador de Yucatán indicó que en sus primeros 3 años de gobierno, se ha avanzado en un sentido diferente al de otros estados.

Así lo aseguró Mauricio Vila al señalar que cuando en otros lugares de México el sentido de polarización es el que permea, en Yucatán el “estilo” es trabajar en equipo.

Ha sido por medio de una labor conjunta que en Yucatán, agregó Mauricio Vila, se ha logrado la reactivación de la economía sin que se haya dejado de lado el tema del cuidado de la salud.

En la entrevista, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila hizo especial énfasis en la labor de promoción del estado que se ha llevado a cabo no solo en México, sino en todo el mundo.

Al respecto, Mauricio Vila recordó que se le hizo promoción al estado de Yucatán durante la expo mundial de Dubái, además de que la entidad fue sede del Tianguis Turístico en su edición 2021.

Por medio de dichas acciones, indicó, Yucatán ha logrado captar más de 100 mil millones de pesos en inversiones, las cuales resaltó, generarán más de 200 proyectos y miles de empleos.

En cuanto al tema laboral, Mauricio Vila consideró que se ha realizado un buen trabajo, pues pese a la pérdida de 25 mil empleos por la pandemia, pero ya se han generado 36 mil nuevos empleos .

Tras presumir que Yucatán ha generado 11 mil empleos más de los perdidos por la pandemia, Mauricio Vila indicó que el estado alcanzó su máximo histórico de empleos formales registrados ante el IMSS.

El impulso ha permitido que la economía del estado registrara durante el primer semestre del 2021, un crecimiento de 10.9, nivel que destacó, es superior al 8.5 promediado a nivel nacional.

Asimismo, Mauricio Vila resaltó que grandes empresas internacionales han comenzado a voltear a Yucatán, como es el caso de:

Aunado a lo anterior, expuso que en conjunto con el gobierno federal, se trabaja en proyectos como el de la ampliación del Puerto de Progreso.

Por otro lado, Mauricio Vila expresó que uno de los temas más importantes en Yucatán, es el de la captación de turismo, pues dijo que los visitantes al estado siguen en aumento.

Prueba de lo anterior, refirió el gobernador del estado, es que Chichen Itzá se ha convertido en la zona arqueológica más visitada de México.

Sobre la seguridad, el gobernador aseveró que Yucatán sigue siendo un referente a nivel nacional, pues se ha aumentado la inversión en infraestructura para dotar de mejores condiciones a la ciudadanía.

Como parte del “Programa Yucatán Seguro”, indicó que se han realizado las siguientes acciones:

En el tema de la violencia de género, Mauricio Vila recordó que mandó un exhorto a los alcaldes del estado, para que creen los Institutos Municipales de la Mujer para prevenir la violencia.

Cuestionado por Poncho Gutiérrez sobre los proyectos que contempla una vez concluido su cargo como gobernador de Yucatán, Mauricio Vila consideró que “no hay que adelantarse”.

En ese sentido, apuntó que lo único que ve para su futuro es continuar trabajando, pues se han logrado buenos resultados en diferentes temas como los ya señalados.

Por ello, expresó que es mejor no adelantarse y mejor “disfrutar” de los que se está haciendo ahora y seguir trabajando a favor del estado y el país.

“Yo me veo trabajando. En Yucatán hemos hecho un trabajo muy fuerte, unidos gobierno y sociedad. A mí lo que me encanta es que Yucatán es un estado que lidere en temas como creación de empleo, seguridad, atracción de inversiones, entonces yo creo que ahorita no hay que adelantarse, hay que disfrutar lo que uno está haciendo, hay que hacerlo bien y vamos a seguir trabajando en equipo por Yucatán y por México

Mauricio Vila