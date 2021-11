En Chihuahua, seguridad a las mujeres se queda en el discurso político: activista

José Luis Castillo , activista y papá de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que las medidas de seguridad para niñas, adolescentes y mujeres se quedan en el discurso político.

El padre de Esmeralda participó en la Marcha de las Catrinas 2021, que se realizó el 1 de noviembre en la CDMX; dijo que la situación de violencia contra las mujeres en Chihuahua no avanza, al contrario, hay alerta por varios retrocesos .

“Ya estamos cansados de sus discursos mentirosos de cuando van saliendo (gobiernos) porque la administración entrando no le da seguimiento [...] no es posible que sigan con sus discursos de buena voluntad con lo que nosotros no ganamos nada, y no miramos acciones reales”.

José Luis Castillo, papá de Esmeralda Castillo Rincón