A través de un vídeo difundido en redes sociales, vecinos del municipio de Ecatepec hicieron pública la inacción del gobierno en temas de reparación de vialidades.

De acuerdo con el material gráfico, los baches y fugas en Ecatepec son un problema común que en la mayoría de los casos es ignorado por las autoridades estatales y municipales.

Las condiciones en las que se encuentran las calles de Ecatepec, además de ser motivo de burla, fueron las causantes del video que rápidamente se viralizó.

En las imágenes un hombre que parece ser residente de Ecatepec, extiende una invitación para que el cenote, la tirolesa y aguas termales de la región sean visitados por toda la comunidad.

Esto como una burla hacia el gobierno por no atender las deficiencias y los problemas que atentan contra la seguridad de los vecinos en las calles del municipio.

Porque en realidad los supuestos atractivos turísticos no son más que el resultado de la inacción del gobierno a reparar los baches y fugas de agua.

Aunque el vídeo difundido en redes sobre el cenote, la tirolesa y las aguas termales en Ecatepec está creado con cierta comicidad e ingenio, éste también es un tipo de denuncia ciudadana.

Y es que la inacción a reparar los baches y fugas del municipio provoca un peligro activo para quienes se desplazan por estas vialidades y la burla de los mismos.

“Esto no es cosa de risa, sino de tristeza, con la vida de los ecatepences no se juega. Me duele Ecatepec, me duele verte así”

Vecino de Ecatepec