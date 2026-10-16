Una mujer fue captada conduciendo un automóvil mientras un hombre permanecía sobre el cofre en movimiento, en la autopista México-Querétaro, rumbo a Ciudad de México.

El incidente ocurrió el jueves 15 de octubre, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, según los reportes difundidos.

Las imágenes muestran al sujeto aferrado a la parte frontal del vehículo mientras la conductora continúa avanzando, situación que generó preocupación entre automovilistas.

¿Qué ocurrió entre la conductora y el hombre en la México-Querétaro?

De acuerdo con las primeras versiones, el altercado habría comenzado después de un presunto percance vial entre ambos involucrados, aunque no existe una versión oficial.

Según los reportes, la conductora presuntamente intentó retirarse del lugar, mientras el otro involucrado buscaba impedir que abandonara la zona después del percance.

Hombre sobre el cofre de un automóvil en movimiento (Captura de video)

En ese contexto, el hombre se habría colocado sobre el cofre del automóvil blanco para detener la marcha y reclamar por los daños presuntamente ocasionados.

Sin embargo, la mujer continuó avanzando con el sujeto sobre el vehículo, mientras ambos permanecían expuestos a una situación potencialmente peligrosa durante el trayecto.

El momento fue grabado por otros usuarios de la México-Querétaro y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó reacciones ante la escena.

Los hechos fueron reportados en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, con dirección hacia Ciudad de México.

Hasta ahora, no se ha establecido oficialmente cómo comenzó la discusión, quién fue responsable del percance, si hubo personas lesionadas o si existió alguna denuncia.