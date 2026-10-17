Adriana, la mujer que fue captada mientras conducía un automóvil con un hombre en el cofre sobre la autopista México-Querétaro, en Edomex, denunció ser víctima de violencia de género y aseguró que el sujeto era su expareja.

Tras la difusión del video en redes y diversas especulaciones sobre los hechos, Adriana salió a aclarar el asunto y dijo que el incidente ocurrió cuando intentaba terminar la relación con este hombre.

Conductora denuncia violencia de género tras viralizarse video en la autopista México-Querétaro

En entrevista, Adriana explicó lo sucedido en la autopista México-Querétaro, donde fue captada llevando a un hombre sobre el cofre de su coche. La mujer señaló que era su expareja.

Hombre sobre el cofre de un automóvil en movimiento (Capturas de video)

Adriana explicó que se encontraba en su carro hablando con Alberto, con quien buscaba concluir la relación debido a episodios de violencia, cuando este la amenazó con una varilla y comenzó a golpear su vehículo

Asustada, la mujer encendió el vehículo e intentó alejarse, mientras su expareja se sujetaba de las manijas y posteriormente se subía al cofre. Alberto golpeó el vidrio del lado del conductor y logró sacarla del automóvil.

Tras lograr detener el auto, el sujeto habría tomado sus pertenencias, dinero y llaves del vehículo antes de escaparse en el mismo carro, que fue localizado abandonado y con daños en el parabrisas y otros cristales.

De acuerdo con la información, Adriana presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México (Edomex) por violencia de género y se emitió una orden de restricción contra su expareja.

La conductora denunció que, después de viralizarse las imágenes, recibió críticas y acusaciones en redes sociales. Además, afirmó que se difundieron datos personales que incrementaron su temor por posibles represalias.

Adriana sostuvo que el video no mostraba todo lo ocurrido y pidió que se conociera su versión de los hechos. Su testimonio se suma a la denuncia que permanece bajo investigación de las autoridades mexiquenses.