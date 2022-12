El pasado 6 de diciembre, policías de Naucalpan golpearon al activista conocido como “Ru abogado”, quien se dedica a exhibir a policías corruptos en TikTok .

Un video difundido en redes sociales, muestra cómo Ru Abogado fue detenido ilegalmente frente al centro comercial La Cúspide, en Naucalpan , Estado de México, además de ser golpeado y asaltado por policías de Naucalpan, cuando denunciaba un retén ilegal en los alrededores del lugar.

Las imágenes grabadas por una usuaria de TikTok muestran al joven sometido por los elementos policiacos y arrestado, mientras grita desesperadamente pidiendo auxilio por el excesivo uso de la fuerza de los servidores públicos.

“Me golpearon. El policía me robó, me robó mi cartera [...] Ayúdame”, gritaba Ru abogado mientras estaba sometida en el suelo por los policías mexiquenses.

Los policías de Naucalpan que cometieron este abuso policial viajaban a bordo de una patrulla con placas RAV-136-A, correspondiente al Edomex.

Luego ser sometido, Ru abogado fue esposado, golpeado, asaltado y posteriormente, trasladado al Ministerio Público de Naucalpan, acusado por supuestas lesiones a uno de los elementos de tránsito, misma que después fue comprobada que ya la tenía de al menos 15 días antes de los hechos con el activista.

“Al solicitarle a los elementos de tránsito municipal cuál fue el acto de molestia o motivo por el cual se encontraban inspeccionado a esos ciudadanos, los elementos de forma agresiva empezaron a insultarme, indicándome que ya me tenían ubicado por mis videos en contra de todos los policías y que ya era hora de ponerme un alto”, relató en un video.

Según la policía de Naucalpan, Ru abogado fue liberado en la noche del martes 6 de diciembre con heridas leves; sin embargo, su situación jurídica todavía está por determinarse.

Pero, ¿quién es Ru abogado?

Rubén Arenzana, mejor conocido como “Ru abogado”, es un tiktoker que en su canal publica diversos videos donde exhibe actos de corrupción, extorsión e irregularidades en el Estado de México.

Ru abogado tiene más de 916 mil seguidores en su cuenta de TikTok y sus videos más populares consisten en evidenciar a policías de tránsito corruptos mientras intentan extorsionar a automovilistas por una supuesta infracción del programa “Hoy no circula”. Además de también exhibir el mal estado de las calles de Naucalpan.

En sus denuncias, Ru abogado suele confrontar a los polícias corruptos, cuestionarlos y exhibirlos “con las manos en la masa” mientras intentan extorsionar a los ciudadanos.

En la mayoría de sus videos, el joven le explica a los automovilistas por qué no están cometiendo ninguna infracción y por qué los policías de tránsito no tienen facultades para infraccionarlos, para finalmente sigan su camino.

En menos medida, el activista también ha hecho otro tipo de videos como el “hielera challenge”, en el que llenó de hielos y refrescos un bache en el pavimento.

Curiosamente, Ru abogado también tiene un video con el senador Ricardo Monreal donde le pregunta su opinión sobre las detenciones ilegales, a lo que el morenista le contesta que no deben existir, porque van en contra de los derechos humanos.

Tras su detención, miles de usuarios ya le han expresado su apoyo y respaldo por las denuncias que realiza con frecuencia en TikTok.