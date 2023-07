El alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, presentó el programa “Blindaje Esmeralda” para brindar mayor seguridad y tranquilidad a los residentes.

A través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Pedro Rodríguez Villegas se dirigió ante líderes vecinales, empresarios y representantes de unidades y plazas comerciales del Centro Cultural Luis Nishizawa.

Explicó que se trata de un registro de los “Colaboradores Seguros” que se realizará mediante la recolección y análisis de información de los prestadores de servicios, auxiliares de estacionamiento, lavacoches y elementos de seguridad privada.

Así funcionará “Blindaje Esmeralda” en Atizapán de Zaragoza

Fabián Ricardo Gómez, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, explicó que para “Blindaje Esmeralda” funcione en Atizapán de Zaragoza, se hará la recolección de datos de todos los empleados de las unidades económicas.

Una vez entregados a las autoridades, la información será validada para confirmar que los involucrados no tengan antecedentes penales, no cuenten con orden de aprehensión y no hayan tenido un Informe Policial Homologado (IPH).

Posteriormente, se ofrecerán los perfiles con los empleados para que los clientes decidan a quiénes contratar, y se esclarezca quiénes están mal pagados.

Finalmente, dijo que los “Colaboradores Seguros” estarán identificados mediante un chaleco y una credencial , además de que los negocios tendrán banners que indiquen la pertenencia a este programa.

Plazas participantes en “Blindaje Esmeralda” de Atizapán de Zaragoza

Pedro Rodríguez Villegas dio a conocer cuáles son las plazas participantes enel programa “Blindaje Esmeralda” de Atizapán de Zaragoza: