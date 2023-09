El presidente municipal, Pedro Rodríguez, abanderó el inicio de la colecta anual Teleton que se llevó a cabo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

En compañía de Jardiel Quintanal Delgado, director General del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón ( CRIT ) Estado de México, el alcalde inició con la colecta anual.

En torno a la colecta de, el alcalde Pedro Rodríguez destacó que la tiene entre sus objetivos, el de beneficiar a las y los 296 usuarios que son atendidos en ese CRIT.

“Yo siempre lo he dicho: si sumamos voluntades se logran grandes cosas y hoy me da mucho gusto ver a tantos padres de familia reunidos apoyando a estos jóvenes y a estos niños. Este evento tiene como finalidad que todos volteen los ojos hacia quien más lo necesita (...) Qué gusto poder sumar esfuerzos con ustedes, qué bueno que esa labor altruista que realizan pueda ayudar a tantos niños, no nada más atizapenses, sino niños del Estado que tanta falta les hace”

Pedro Rodríguez