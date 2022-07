Este sábado 9 de julio Higinio Martínez se registró como coordinador de la cuarta transformación en el Estado de México, señalando que pondrá toda su confianza en la dirigencia nacional.

Ante los líderes de Morena del Estado de México, Higinio Martínez señaló que respetará y no cuestionará el mecanismo de la encuesta, porque al final el registro se convertirá en uno. Los miembros se dieron cita en la organización Mexiquenses de Corazón.

Higinio Martínez respetara la encuesta del partido y afirma que después del proceso con su registro se pondrá a trabajar cuando le digan que ganó.

En su discurso Higinio Martínez, aspirante a coordinador de la cuarta transformación en el Estado de México, demandó que, además de la encuesta, se valore todo el trabajo del mayor movimiento morenista observado en el Estado de México.

En el Salón de La Luz, a unas cuadras de la oficina de transición, dijo que eligió este sitio porque de esa oficina en San Luis Potosí salió quien ahora es presidente de la República y en estas oficinas de la colonia Roma también se armó en los últimos ocho años todo lo que es la cuarta transformación.

Higinio Martínez dijo que se mantendrá pendiente de la decisión de su partido y, una vez registrado, le dará toda su confianza a la dirigencia del partido para que siga los procedimientos.

“No le voy a hacer observaciones a la metodología, no cuestionaré la encuesta, no participaré en reuniones para opinar si está bien o no está bien. Yo espero al final del proceso que me digan, con un papel así, ´ganaste y ponte a trabajar´”

Higinio Martínez, coordinador de la cuarta transformación en el Estado de México