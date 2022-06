El senador Higinio Martínez anunció que acepta la encuesta propuesta por Morena para elegir al candidato a la gubernatura del Estado de México (Edomex) en las elecciones 2023.

En el marco de las próximas elecciones 2023 para elegir a los gobernadores en los estados de Coahuila y Edomex, Higinio Martínez alzó la mano para ser candidato de Morena en la entidad que colinda con la CDMX.

Su propuesta no tuvo apoyo o respuesta de sus compañeros militantes del partido, a lo que el senador Higinio Martínez nombró como “falta de valor”.

No obstante, aseguró que acepta el método de encuesta para elegir al futuro candidato de Morena y adelantó que la próxima semana se tomará la decisión final rumbo a las elecciones 2023.

Higinio Martínez estaría compitiendo con la titular de la SEP y excandidata a gubernatura del Edomex, Delfina Gómez y Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Cabe destacar que el Edomex es uno de los 5 estados más peligrosos de México en mayo de 2022, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Higinio Martínez acepta encuesta para elegir candidato en las elecciones 2023

Higinio Martínez dijo que acepta la encuesta propuesta por la dirigencia de Morena para definir al Coordinador o Promotor en el Edomex, mismo que será el candidato a gobernador por el partido rumbo a las elecciones 2023.

En un evento que tuvo lugar en la Arena CDMX, Higinio Martínez aclaró que todavía está abierta la posibilidad de que exista un consenso para elegir al candidato de Morena.

Por lo que aseguró que “agotará hasta el último momento” su convicción de que se realice el consenso para designar al candidato a gobernador del Edomex.

No obstante, señaló que en caso de que su propuesta no avance no tendrá ningún reclamo por realizar la encuesta para designar al abanderado de las elecciones 2023.

Igualmente, dijo que respetará los resultados que arroje el método elegido por el partido, pues la traición y la deslealtad “jamás estarán de su lado”.

“Respetaré y aceptaré el procedimiento de la encuesta, que no haya ninguna de dudas sobre eso. Ese es el mecanismo que consideran más idóneo para designar en este caso el próximo líder del Estado de México. Así lo plantea el presidente de la República y los dirigentes nacionales”. Higinio Martínez

Higinio Martínez acusa a sus compañeros de no emitir posicionamiento por “falta de valor”

Luego de que Higinio Martínez levantó la mano para figurar como posible candidato a la gubernatura del Edomex y no recibir apoyo de sus compañeros, aseguró que fue por falta de valor.

El senador mexiquense dijo que la propuesta lanzada a sus compañeros hace unos días no tuvo respuesta, y que los militantes de Morena no aceptaron el reto de verlo a los ojos y decir por qué no podían apoyarlo.

Según sus palabras, tampoco tuvieron el valor para pedirle a él su apoyo para obtener la candidatura a gobernador o gobernadora del Edomex.

“O en su caso por qué no tuvieron el valor de pedirme mi apoyo para que ellos tuvieran esta designación, ellos tendrán sus razones, muy personales, pero que no sean producto de un gran equipo de trabajo”. Higinio Martínez

Higinio Martínez realizó dichas declaraciones durante la última etapa de convenciones organizadas por “Mexiquenses de Corazón”, donde participaron 20 mil mujeres que lo apoyan rumbo a las elecciones 2023.

Movimiento que calificó como el más grande observado durante los últimos años, y mencionó que aunque entregue la estafeta de candidato a la gubernatura no entregará el movimiento.