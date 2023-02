El senador del Estado de México, Higinio Martínez, acudió al cierre de precampaña de Delfina Gómez, aspirante a gobernadora donde dijo que el evento masivo es un triunfo anunciado.

El evento llevado a cabo en Texcoco no solo es un triunfo anunciado sino un perdón anticipado, no obstante, afirmó que no permitirán que se repita a historia de hace seis años.

“Puede y va a ser considerado y será llamado como el acto del perdón anticipado; el nuestro, el de mujeres y hombres libres, será reconocido como el acto del triunfo anunciado” Higinio Martínez

Higinio Martínez: acto de provocación que Alejandra del Moral realice cierre de precampaña en Texcoco

Higinio Martínez calificó como un acto de provocación el hecho de que la candidata de Va por México Alejandra del Moral, haya realizado también el cierre de precampaña en Texcoco.

“Delfina ella es la que finalmente les hizo venir aquí a Texcoco, ella por supuesto marcando la agenda hizo que vinieran a ofrecer el respeto. A rendir pleitesía, a pedir permiso, a pedir perdón anticipado, a eso vinieron los de allá” Higinio Martínez

De acuerdo con el senador, el mensaje que mandan es que se quieren imponer en estas elecciones 2023 aunque Morena vaya ganando en las encuestas.

Abundó que “ese es el triunfo de nosotros. Quiero reiterar que es un evento de provocación el que hicieron ellos. Un reto que nos quieren hacer: venir aquí a decirnos que van a la alza, que quieren repetir la historia de seis años, es decir, nos quieren mandar el mensaje de que aunque ganemos ellos se van a imponer nuevamente. Ésa es la seriedad con la que tomamos el evento de ellos”.

Mexiquenses quiere el cambio: Higinio Martínez

Higinio Martínez afirmó que los 18 millones de personas que habitan el Estado de México quieren el cambio.

El legislador dijo que Delfina Gómez ha salido adelante todas las ocasiones y destacó su honradez, lealtad y compromiso.

Y es que dijo que no habrán nuevos ricos que sustituyan a los viejos ricos sino un gobierno distinto con resultados para la población.