Feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde: Avanza justicia con vinculación a proceso de uno

Fernanda Sánchez Velarde fue asesinada en enero de 2014 en Cuautitlán Izcalli; lo clasificaron como suicidio, luego feminicidio y hoy hay un detenido



México.- Fernanda Sánchez Velarde tenía 18 años de edad cuando fue asesinada el 4 de enero de 2014 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; tras 7 años de lucha por parte de su familia para tener justicia, Led ‘N’ , quien era esposo de la víctima, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y aborto.

Cuando sucedió el feminicidio de Fernanda en 2014, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) inició la investigación por homicidio doloso, sin embargo, las autoridades reclasificaron el caso a suicidio y argumentaron que la víctima había sido encontrada con características de este tipo, a pesar de que su cuerpo tenía signos de violencia y tortura.

Su mamá, Magda Velarde, desde entonces comenzó la lucha por justicia que primero consistió en reclasificar el delito a feminicidio y aborto, pues su hija estaba embarazada de 4 meses cuando fue asesinada. Ese cambio en la carpeta de investigación tardó 3 años en suceder, y desde 2017 no había ningún avance.

Fue este marzo de 2021 cuando se emitió una orden de aprehensión contra Led ‘N’ por su posible responsabilidad y apenas, el domingo 04 de abril, la FGJEM consiguió que un juez de control lo vinculara a proceso por feminicidio y aborto , avance que para la familia de Fernanda significa un paso más para la justicia.

Fernanda Especial

7 años de corrupción, indiferencia y apoyo entre víctimas

En entrevista con SDPnoticias, un familiar cercano de Fernanda que prefirió no publicar su nombre, explicó que a lo largo de 7 años de lucha, se han dado cuenta de la corrupción en el sistema de justicia en México. Vivieron de cerca lo que significa que un servidor público reciba dinero para modificar un aspecto de la investigación y también la indiferencia con la que son tratadas las víctimas.

“Te das cuenta de lo corrupto que es el sistema, que el personal de las fiscalías cambien algo del caso por dinero. En nuestro caso, lo que más sufrimos fue el cambio que hicieron de homicidio a suicidio”. Familiar de Fernanda

Otra enseñanza para la familia de Fernanda Sánchez Velarde es que las víctimas deben ser constantes en sus exigencias y no dejarse amedrentar porque llegan a recibir amenazas para desistir del proceso penal contra los responsables. Magda Velarde y más familiares recibieron amenazas de muerte y hostigamiento , a tal grado de tener que desplazarse de su domicilio por seguridad.

También comprendieron que luchar por justicia en México no sucede sin el apoyo de otras madres de víctimas , pues son entre estos colectivos los que se alientan y ayudan a hacer visibles casos particulares; “aprendimos a no quedarnos callados, no tener miedo y no dejar la batalla hasta que se haga justicia”.

No fue suicidio, fue feminicidio: Caso Fernanda Sánchez Velarde

Con la vinculación a proceso de Led ‘N’, quien era esposo de Fernanda y con quien tenía un hijo de un año 10 meses, la familia de la joven considera que la versión de que fue un suicidio queda descartada y únicamente queda esperar la sentencia condenatoria.

“Lo sentimos como un paso más para la sentencia condenatoria. También nos demuestra que logramos frenar tanta mentira de las autoridades, tantas cosas que me hicieron creer, que se había suicidado cuando nada de eso fue verdad. Nos hace sentir un poco bien porque es el inicio de la justicia que debió suceder hace siete años”. Familiar de Fernanda

Sobre el caso, el 5 de abril la FGJEM emitió un comunicado para informar de la vinculación a proceso de Led ‘N’ y dijo que el juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, además de seguir con la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía del Edomex refirió que el 4 de enero de 2014, Fernanda se encontraba con Led ‘N’ en un domicilio de la colonia Bella Vista, en Cuautitlán Izcalli, cuando comenzaron una discusión y el hombre habría golpeado y asfixiado a la víctima. Confirmaron que la mujer tenía 16 semanas de embarazo pero que el producto también murió.

#FGJEMInforma: El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidio acreditó la probable participación de Led “N” en los delitos de feminicidio y aborto, por lo que un Juez determinó iniciarle un proceso legal.

🔴 La información en: https://t.co/1WMTK0JRfW pic.twitter.com/OuHWp50ye4 — Alejandro Gómez Sánchez (@FiscalEdomex) — Alejandro Gómez Sánchez (@FiscalEdomex) April 5, 2021

Irregularidades en caso de Fernanda Sánchez Velarde

En 7 años, la familia de Fernanda Sánchez Velarde ha enfrentado diferentes irregularidades y omisiones en la investigación por el feminicidio como no tener acceso a la carpeta, lo que es un derecho de las víctimas, y también escuchar amenazas de las autoridades de Cuautitlán, en lugar de apoyo.

El acceso al expediente ocurrió en 2017 , cuando Magda Velarde se acercó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para que acompañara su caso, pero antes de esto, la Fiscalía de Cuautitlán hasta intentó cobrar las copias.

Los familiares de Fernanda también fueron víctimas de desplazamiento forzado por el hostigamiento en su contra en el municipio mexiquense; ellos dejaron su casa en septiembre de 2014 por su seguridad y sin ayuda de alguna dependencia que atiende a víctimas. Incluso, los dos hermanos de la joven fueron asesinados cuando buscaban justicia.

“Exigimos todo contra él, una sentencia vitalicia, ejemplar, porque es bien fácil ya matar a cualquier mujer pero ¿para ellos no tienen valor nuestras mujeres?. Yo creo que terminaríamos con el feminicidio con sentencia ejemplares, los responsables lo pensarían porque su castigo no sería solo algunos años”. Familiar de Fernanda

Hermanos de Fernanda Especial

Fernanda Especial

Fernanda quería ser dentista

Fernanda Sánchez Velarde estaba estudiando para ser protesista dental cuando resultó embarazada de su entonces pareja Led ‘N’; antes de casarse, el hombre le aseguró que podría seguir con sus estudios tras tener a su hijo, sin embargo, cuando se casaron aumentó la violencia contra la mujer.

Led ‘N’ no la dejó retomar su carrera y también le restringió las salidas con amigos. Fernanda, a palabras de su familia, era una joven muy cariñosa y expresiva, le daba amor “a todo mundo” y era feliz con su hijo. Los 18 años que tenía los cumplió el 8 de noviembre anterior a su feminicidio.

Además de la sentencia, la familia busca seguridad para el hijo de Fernanda y los hijos de sus hermanos asesinados, pues consideran que las autoridades tienen en abandono a los huérfanos por estos delitos frente a la falta de apoyo para su desarrollo y vida digna.