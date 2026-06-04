Acá te decimos lo que cuesta elegir los dígitos de tu placa vehicular en Edomex.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México implementó un programa para que los conductores seleccionen los dígitos de sus placas de forma legal.

¿Cuánto cuesta elegir los dígitos de tu placa vehicular en Edomex?

El costo para elegir los dígitos de tu placa vehicular en Edomex es de tan solo 1, 821 pesos.

Dicho monto puede pagarse en línea con tarjeta de crédito o débito, también de forma presencial en Centros de Servicios Fiscales, previa cita.

El paso a paso para personalizar tus placas del Estado de México es este:

Vista el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex (https://pagosytramites.edomex.gob.mx/controlv/placas/CVIndexPlacas.jsp)

Llenar el formulario con los datos del contribuyente como nombre, RFC, CURP, Código Postal, denominación o razón social

Registrar datos del vehículo como clave, número de serie, modelo y número de placa vigente

Digitar los 3 o 4 números de la placa vehicular

Esto cuesta elegir los dígitos de tu placa vehicular en Edomex (@FinanzasEdomex / X)

Una vez realizado el trámite, se solicitarán los siguientes documentos:

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Placas anteriores o constancia de extravío

Esto cuesta elegir los dígitos de tu placa vehicular en Edomex (@FinanzasEdomex / X)

Restricciones para elegir los dígitos de tu placa vehicular en Edomex

Pese a que la Secretaría de Finanzas del Estado de México permite elegir los dígitos de la placa vehicular hay algunas restricciones.

Esto porque el número se otorgará al conductor, solo si está disponible, sino será necesario elegir .

Además de que no se permitirá agregar nombres, palabras o mensajes, tampoco el diseño de la placa será modificable.