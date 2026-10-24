El senador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, fue nombrado coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Huixquilucan, durante un encuentro partidista que, de acuerdo con el comunicado, reunió a más de 10 mil militantes y simpatizantes.

El nombramiento fue entregado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en un evento al que asistieron representantes del partido a nivel municipal, estatal y nacional. La reunión se planteó como un espacio para fortalecer la unidad interna y encabezar los próximos proyectos del panismo en la entidad.

El senador, Enrique Vargas del Villar afirmó que Acción Nacional mantendrá una postura de oposición crítica y responsable ante las decisiones gubernamentales que, desde su perspectiva, afecten a la ciudadanía.

También señaló que el partido buscará impulsar propuestas y defender la democracia, la seguridad de los hogares y las causas de las familias.

Enrique Vargas en su nombramiento como coordinador del PAN Huixquilucan (cortesía)

Enrique Vargas habla de los proyectos del PAN rumbo a 2027

Durante su intervención, el senador, destacó la continuidad de los gobiernos panistas en Huixquilucan, municipio que el partido administra desde 2016. De acuerdo con el comunicado, el PAN ganó aquella primera elección por una diferencia de 380 votos y obtuvo una ventaja de 35 mil sufragios en los comicios de 2024.

El senador sostuvo que estos resultados reflejan la confianza ciudadana en las administraciones panistas y afirmó que el municipio ha sido considerado uno de los mejores lugares para vivir en el país durante los últimos once años.

En el 2027, estamos listos para defender a Huixquilucan. Estamos listos para seguir siendo el mejor gobierno de todo el país. En Huixquilucan, en el Estado de México, estamos listos. En Huixquilucan, todos y todas estamos listos para defender a la familia y que quede muy claro, aquí está Enrique Vargas y tope a donde tope. Enrique Vargas del Villar, senador

Al encuentro acudió la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, así como el presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, y representantes legislativos y municipales del partido.

Jorge Romero y dirigentes panistas respaldan el nombramiento

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que el encuentro tenía como propósito sumar esfuerzos para que la ciudadanía cuente con una fuerza política que exija resultados al gobierno.

Cuando a la gente le pides su confianza por primera vez, pues es un acto de fe, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, es confiar, pero cuando lo pides por segunda vez y no solo vuelves a lograr la confianza, sino que prácticamente duplicas la confianza, eso ya no es fe, eso fue demostrar que lo hiciste bien, esa es una calificación al bien gobernar. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Por su parte, la secretaria general del PAN, Michel González Márquez, reconoció el liderazgo de Vargas del Villar y expresó su respaldo a la organización partidista para defender la patria y la libertad.

El presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar también destacó el trabajo político del senador y su representación de las familias mexiquenses en el Senado.

Durante su intervención, mencionó problemáticas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, la extorsión a comerciantes, las condiciones del transporte, el acceso a medicamentos y el endeudamiento del país.

Hoy, iniciamos el primer nombramiento de un gran coordinador de la patria, la familia y la libertad en el Estado de México en un municipio muy panista que es Huixquilucan. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Senadores, diputados y alcaldes del PAN acuden al encuentro

Entre las figuras políticas que asistieron estuvieron el senador Ricardo Anaya Cortés; las diputadas federales Teresa Ginez Serrano y Leticia Zepeda Martínez; el diputado local Pablo Fernández de Cevallos; y los alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Luis Mendoza Acevedo y Mauricio Tabe Echartea, respectivamente.

También participó el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, además de legisladores locales y federales.

Enrique Vargas en su nombramiento como coordinador del PAN Huixquilucan (cortesía)

El nombramiento del senador Enrique Vargas del Villar se presentó como parte de la organización del PAN en Huixquilucan y del impulso a sus próximos proyectos políticos en el Estado de México, con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027.