De cara a las elecciones 2023, Delfina Gómez, candidata de Morena, lanza canción para sacar al PRIAN del Estado de México.

La canción sale a un mes de que se realicen las elecciones 2023, en las que Delfina Gómez compite contra Alejandra del Moral, candidata de Va por el Estado de México.

VIDEO: Delfina Gómez lanza canción contra el PRIAN

A través de Twitter, la candidata de Morena por la gubernatura del Estado de México, lanzó una canción para sacar al PRI y a su alianza con el PAN-PRD, de la entidad mexiquense.

En un mensaje, Delfina Gómez aseguró que la canción compuesta en contra de la alianza opositora “es el ritmo que todas y todos los mexiquenses traen en mente”.

Ello debido a que, en sus palabras, lo que se busca es que todos los gobiernos del PRI y PAN (PRIAN), terminen y se logre sembrar la transformación y esperanza en el Estado de México.

Por lo que, “con mucha emoción y entusiasmo”, Delfina Gómez compartió la canción en contra del PRIAN , para que las y los mexiquenses bailen a su ritmo con la melodía que los señala como:

corruptos

indiferentes

prepotentes

ineficientes

vividores

En la letra de la canción, a ritmo de música norteña-banda, se expone:

“No, no, no, no más PRI, no más PRI. No, no, no, no más PRI.

No, no, no, no más PRI, no más PRI. No, no, no, no más PRI.

Fuera la impunidad, ¡fuera! Fuera la corrupción ¡fuera! Fuera la indiferencia, ¡fuera! ¡Fuera el PRI!

Fuera la impunidad, ¡fuera! Fuera la corrupción ¡fuera! Fuera la indiferencia, ¡fuera! ¡Fuera el PRI!

No, no, no, fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, no, no, fuera el PRIAN,

No, no, no, fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, no, no, fuera el PRIAN.

Fuera le prepotencia, ¡fuera! Fuera la ineficiencia, ¡fuera! Fuera los vividores ¡fuera! Fuera el PRIAN

Fuera le prepotencia, ¡fuera! Fuera la ineficiencia, ¡fuera! Fuera los vividores ¡fuera! Fuera el PRIAN

No, no, no, fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, no, no, fuera el PRIAN

No, no, no, fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, no, no, fuera el PRIAN.”

Este es el ritmo que todas y todos los mexiquenses traen en mente, ya que con mucha emoción y entusiasmo queremos que los malos gobiernos del PRIAN terminen y la transformación y esperanza estén presentes en nuestro #Edomex. ¡Agarra a tu pareja y bailemos con este gran tema!… pic.twitter.com/6ZWrZPqNC8 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 5, 2023

Delfina Gómez con el 50% de intención de voto rumbo a las elecciones 2023

Cabe destacar que la aspirante a la gubernatura del Estado de México morenista se encuentra con una amplia ventaja sobre su contendiente del “PRIAN”, Alejandra del Moral.

De acuerdo con la encuesta MetricsMX y SDPnoticias del pasado 4 de mayo sobre las elecciones 2023 del Estado de México, Delfina Gómez aventaja a la priista con casi 17 puntos.

Pues, la intención de voto de las y los mexiquenses se encuentra dividida de la siguiente forma: