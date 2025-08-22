El servicio del Tren Suburbano se verá afectado este viernes 22 y sábado 23 de agosto de 2025 por los trabajos de construcción que lo conectarán con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de redes sociales, el Tren Suburbano informó este jueves 21 de agosto que se verá afectado un par de días por la construcción de la conexión con el AIFA, sin embargo, operarán todas sus estaciones.

Cabe mencionar que el Tren Suburbano es una de las alternativas de miles de personas que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la Ciudad de México (CDMX); te damos los detalles.

Obra del Tren Suburbano al AIFA (Presidencia)

Así afectará el AIFA al Tren Suburbano el 22 y 23 de agosto

El Tren Suburbano anticipó a sus usuarios que, aunque todas sus estaciones estarán operando, su servicio se verá afectado el 22 y 23 de agosto por los trabajos de conexión con el AIFA.

De acuerdo con el comunicado del Tren Suburbano, durante el 22 y 23 de agosto la frecuencia del paso de trenes podría ser menor, por lo que el servicio operará con trenes dobles para transportar al mayor número de pasajeros.

Hasta el momento, el Tren Suburbano no ha informado el horario en el que se realizarán los trabajos de conexión del ramal que conectará con el AIFA ni el horario en el que se ajustará el servicio de trenes.

Aviso Tren suburbano (Redes sociales)

AIFA afectará al Tren Suburbano el 22 y 23 de agosto; piden anticipar traslados

Dadas las afectaciones que sufrirá el servicio ferroviario el 22 y 23 de agosto, el Tren Suburbano pidió a sus usuarios anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Es posible que en un futuro haya más afectaciones en el servicio, pues la ampliación de 23 kilómetros del Tren Suburbano, desde la estación Lechería al AIFA, aún se encuentra en construcción.