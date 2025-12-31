Un accidente en el kilómetro 28 del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Jaltenco, Estado de México, dejó 20 heridos este 31 de diciembre.

“Se registran personas lesionadas.Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y permitir el libre paso de las unidades de emergencia” Protección Civil Edomex

Varios de los lesionados que viajaban en una vagoneta de transporte público fueron llevados a diferentes hospitales.

Testimonios señalan que “se acaba de voltear… le ganó bien su madre aquí en el Mexiquense…” pero al momento no hay más información sobre si hubo más vehículos involucrados, iba a exceso de velocidad u otra situación que explique la volcadura.

Accidente en Jaltenco: Sacan a lesionados por parabrisas

La vegoneta 467 de transporte público quedó volcada sobre su costado izquierdo y con el parabrisas y la parte delantera totalmente destrozados.

En videos se observa a personas siendo sacadas de la unidad por la zona del parabrisas.

A otras personas se les vio recostadas en la zona de la cuneta al parecer en espera de los servicios médicos.

Accidente en Jaltenco: Protección Civil Edomex confirma lesionados

Protección Civil del Estado de México confirmó que hay personas lesionadas y recomendó a los automovilistas extremar precauciones y permitir el libre paso de las unidades de emergencia en el Circuito Exterior Mexiquense.

En el lugar se observan camiones de bomberos, grúas y más servicios de emergencia y además de equipos de Protección Civil, llegaron corporaciones como la Guardia Nacional.