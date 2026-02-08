Aquí te explicamos qué es la rickettsia, enfermedad por la que emitieron una alertan autoridades de Coahuila.

Autoridades sanitarias de Coahuila activaron una alerta epidemiológica, tras la muerte de dos hermanos en Ramos Arizpe por complicaciones con la rickettsia, luego de haber sido picados por una garrapata.

¿Qué es la rickettsia? Enfermedad que provocó aleta en autoridades de Coahuila

La rickettsia es un género de bacterias muy pequeñas que no forman esporas y que se transmiten por vectores como:

Garrapatas

Pulgas

Piojos

Ácaros

Garrapata (Unsplash)

De acuerdo con los expertos en salud, en México se ha reportado la presencia de:

Rickettsia prowazekii (cuyo vector es el piojo)

Ricjettsia rickettssii (cuyo vector es la garrapata café)

Rickettsia typhi (cuyo vector son las pulgas de gatos y ratas)

La rickettsiosis como enfermedad producida por las bacteria rickettsia provoca diversos síntomas como son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Escalofríos

Dolor muscular

Dolor articular

Diarrea

Vómito

Sarpullido

Garrapatas de rickettsia (Especial)

Alertan autoridades en Coahuila por Rickettsia

En la comunidad de Ramos Arizpe, en Coahuila, se reportó la muerte de dos hermanos menores, una niña de 12 años y un adolescente de 16 años.

Los menores fueron hospitalizados el 31 de enero luego de presentar complicaciones de salud por picaduras de garrapata.

De acuerdo con los informes de salud, los hermanos presentaron síntomas que fueron confundidos con resfriado común.

Luego del lamentable caso, Margarita Escalante, directora de salud municipal, anunció medidas de emergencia para proteger a la población.

Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 acudió a la colonia Manantiales en Ramos Arizpe para prevenir y controlar la Rickettsia.

El equipo de vectores acudió casa por casa para dar información y realizar fumigación en el marco de los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Aunque la proliferación de garrapatas y la Rickettsia se da durante verano, el caso de los menores hizo que las autoridades comenzaran las labores de fumigación.

Para la seguridad de las personas, se exhortó a la población a tener limpios sus hogares y prestar atención ante cualquier síntoma.