El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),encabezado por el director general, Martí Batres, realizó por primera vez en esta unidad una oclusión percutánea de conducto arterioso persistente a un niño de tres años con una cardiopatía congénita.

La intervención se llevó a cabo el 29 de septiembre mediante cateterismo en la sala de hemodinamia del hospital. El procedimiento duró aproximadamente dos horas y el paciente evolucionó satisfactoriamente, por lo que fue dado de alta al día siguiente.

¿En qué consiste el procedimiento realizado por el ISSSTE en Torreón?

El jefe del Servicio de Cardiología, Carlos Valentín Montes Bautista, explicó que el conducto arterioso persistente es una cardiopatía congénita en la que el conducto vascular que comunica la arteria pulmonar con la aorta permanece abierto después del nacimiento.

Para tratar esta condición, el equipo médico realizó una oclusión percutánea, técnica que permite cerrar dicha comunicación mediante un catéter y un dispositivo especializado.

Esa abertura en la arteria debe cerrarse y para eso utilizamos esta técnica, que es mínimamente invasiva y sencilla, con la que a través de un catéter delgado se despliega un dispositivo especial diseñado para taponar el conducto, muy parecido a una malla metálica muy pequeña. Carlos Valentín Montes, jefe del Servicio de Cardiología

El jefe del Servicio de Cardiología, Carlos Valentín informó que la intervención concluyó sin complicaciones y que el menor continuó su recuperación en casa.

El procedimiento concluyó sin complicaciones y su estado de salud fue muy bueno, por lo que fue dado de alta al siguiente día, el 30 de septiembre, para realizar sus cuidados postoperatorios en casa. Carlos Valentín Montes, jefe del Servicio de Cardiología

En el procedimiento participaron el cardiólogo pediátrico intervencionista Roberto Teodoro de Jesús Alvarenga, el médico residente Jorge García, el anestesiólogo Rubén Schumm y el enfermero Israel Castro.

ISSSTE en Torreón corrige cardiopatía congénita (cortesía)

ISSSTE amplía atención especializada para pacientes pediátricos

Con esta intervención, el HRAE del ISSSTE en Torreón incorpora una nueva alternativa terapéutica para niñas y niños con cardiopatías congénitas. El hospital, inaugurado en mayo de 2025, también amplía su capacidad para resolver este tipo de casos y reduce la necesidad de trasladar pacientes a otras unidades de alta especialidad.

La medida beneficia a la derechohabiencia del norte del país al fortalecer la atención médica especializada en la región. El ISSSTE señaló que, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa consolidando los servicios de cardiología de sus unidades de tercer nivel para ofrecer atención médica especializada, oportuna y de calidad.