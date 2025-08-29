Una nueva especie de murciélago es descubierta en la Selva Lacandona de Chiapas, México.

Biólogos descubrieron a la especie de murciélago gigante Phyllostomus hastatus en la Selva Lacandona de Chiapas la cual sólo se había documentado en países vecinos como Belice y Guatemala.

Además descubrieron la presencia de la águila harpía, ave que se creía extinta en México.

Te mostramos las fotos de este murciélago gigante que fue hallada en la Selva Lacandona, Chiapas.

Nueva especie de murciélago es descubierta en la Selva Lacandona: Así se ve en fotos

Este descubrimiento de la nueva especie de murciélago en la Selva Lacandona fue confirmado por el biólogo Carlos Alberto Guichard Romero, director del operativo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

Este registro se validó por análisis taxonómicos y con una publicación científica.

Los ejemplares de este tipo de murciélago gigante fueron encontrados en un árbol de ceiba en plena selva Lacandona, Chiapas.

Con este descubrimiento se amplia lo que se sabe de la biodiversidad de la selva Lacandona, Chiapas.

Además el especialista destacó la importancia y el papel biológico que cumple este murciélago como:

Controlar plagas de insectos

Polinizar

Dispersar semillas

Te mostramos algunas fotografías de este tipo de murciélago gigante también conocido como nariz de lanza.

Tiene también un pelo largo y grueso de color marrón como se muestra en las fotografías.

Nueva especie de murciélago es descubierta en la Selva Lacandona, Chiapas (Cortesía)

Este murciélago tiene presencia entre el sur de Honduras, Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Belice y ahora en México de acuerdo al último descubrimiento que se realizó.

Se sabe que este murciélago que también habita en selvas y zonas con agua también lo puede hacer en zonas secas.

Nueva especie de murciélago es descubierta en la Selva Lacandona, Chiapas (Cortesía)

Nueva especie de murciélago gigante es descubierta en la Selva Lacandona: este es su tamaño

Esta nueva especie de murciélago gigante que fue descubierta en la Selva Lacandona, Chiapas, es considerado como uno de los más grandes de Sudamérica.

Esta nueva especie de murciélago mide hasta 60 centímetros con las alas extendidas.

Mientras que su cuerpo mide de 10 y 12 centímetros. Este murciélago descubierto en la Selva Lacandona se alimenta principalmente de insectos y frutos a diferencia de otras especies también de talla grande que son carnívoros, detalló el experto biólogo a Milenio.