Luego de que le llovieron críticas por pintar de blanco los emblemáticos bloques del Jardín Pushkin, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, explicó cuál fue la razón de ello.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Sandra Cuevas acusó al partido Morena de la ola de críticas en su contra por haber pintado de blanco los bloques del Jardín Pushkin.

La alcaldesa de Cuautémoc confirmó que sí fueron pintados de blanco los bloques ―que antes eran de diversos colores―, pero explicó el motivo detrás de tal decisión.

“En redes sociales, la semana pasada estuvieron haciendo la gente del partido guinda algunas publicaciones que son totalmente falsas. Anunciaron que se había pintado toda esta barda blanca... los juegos de aquel lado, unas basesitas también de color blanco. Me parece que no se dan cuenta de cómo trabajamos”, señala Sandra Cuevas en el video.

Sandra Cuevas explica proceso de pintado del Jardín Pushkin en la alcaldía Cuauhtémoc

Tras las decenas de críticas en su contra, Sandra Cuevas aclaró cómo es el proceso de renovación de pintura que realiza en el Jardín Pushkin de la alcaldía Cuauhtémoc.

La funcionaria detalló que para iniciar el proceso se debe limpiar cada una de las estructuras, para después pintar de blanco y posteriormente dar paso a la intervención de un artista.

“Primero, se debe de limpiar; después, se pinta de blanco; para que posteriormente, intrervenga el artista” Sandra Cuevas. Alcalde de Cuauhtémoc

Asimismo, mostró algunas fotografías de cómo se encontraba el parque cuando inició su gestión como alcaldesa y acusó que estaba “sucio y con mucha publicidad”.

“Jamás vi que salieran a estar publicando el parque tan asqueroso, tan deprimente que tenían”, reclamó.

¿Qué está haciendo Sandra Cuevas en el Jardín Pushkin?

La alcaldesa Sandra Cuevas informó que el Jardín Pushkin está siendo sometido a una intervención completa, como parte del programa de rescate de espacios públicos en su segundo año de gobierno.

“¿Qué estamos haciendo? Una intervención completa, absoluta, de parque o Jardín Pushkin. Para mí es muy importante el rescate de todos los espacios públicos”, dijo.

Por lo que destacó, que en una primera etapa, se hizo la instalación de nuevas luminarias. Mientras que en una segunda etapa, se realiza el blanqueo de algunas zonas, para dar paso a la intervención artística, tal como se hizo en el Jardín Ramón López Velarde.

Antes de finalizar su grabación, pidió: “No se dejen desinformar por esta gente que no tiene otra cosa que violentar. Ellos no saben trabajar, no saben construir”.