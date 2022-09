En un video que compartió por sus redes sociales, Luccianah, creadora de contenido y hermana de Rey Grupero, denunció que fue víctima de violación y acoso por parte de dos integrantes de su familia.

Luciana Ordaz Balderas, conocida como Luccianah, señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de un primo y un tío , y que a pesar de ya haber denunciado ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), no han hecho nada para resolver su caso.

“Soy Luciana Ordaz Balderas y fui víctima de abuso sexual, lamentablemente mis agresores son mis familiares: mi primo de nombre Juan Javier Cruz Balderas y mi tío de nombre Juan Javier Cruz Coello”. Luccianah, creadora de contenido y hermana de Rey Grupero

En el video, Luccianah explica que desde hace más de 6 meses denunció ante las autoridades que fue víctima de violación y que aunque su carpeta de investigación ya está lista, no ha recibido ayuda.

Luccianah denuncia intimidación: “Vivo con miedo”, dice

De acuerdo con la denuncia de Luccianah, desde que denunció por abuso sexual a si primo y tía, hace más de 6 meses, ha sido víctima de intimidación, acoso y burlas.

“He asegurado mis puertas con chapas de seguridad por miedo, llené todo mi edificio de cámaras de seguridad y hace poco (su primo) vino a cortar los cables de mis cámaras”. Luccianah, creadora de contenido y hermana de Rey Grupero

La hermana del Rey Grupero explicó que sus familiares meten a personas al edificio donde ella vive para que la intimiden y que siempre hay personas para vigilarla.

Luccianah también dijo que ha acudido a la policía de la CDMX “decenas de veces” pero que no pasa nada, a pesar de las amenazas de muerte que ha denunciado en su contra.

Agresores señalados por Luccianah (Tomada de video)

“Mi carpeta desde hace meses ya está lista, no he faltado a ningún examen psicológico, ya están todas las pruebas, fotos y actas. Cuando una mujer muere se hace todo un escándalo pero cuando una persona viva pide ayuda, no hacen nada”, dijo.

La mujer aseguró que “vive con miedo” y por ello pidió compartir su video para que las autoridades atiendan su caso.

Rey Grupero exige justicia para su hermana Luccianah

Tras la denuncia de Luccianah por violación y acoso por parte de su familia, su hermano, Rey Grupero, exigió justicia .

En su cuenta de Instagram, Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero, ha compartido el video de su hermana y pedido que se difunda para que llegue a las autoridades de la CDMX, y apoyen a la joven.

“Es una situación complicada y lo que queremos es que las autoridades hagan su trabajo”. Rey Grupero

Además escribió: “Hermana, no merece pasar por esta pesadilla, desde que naciste prometí cuidarte y vamos a hacer justicia. No la dejemos sola, le costó mucho hablar de esto en público”.

En su video, Luccianah denunció que, además de la violación y acoso que sufre, ocurrió una agresión en la calle cuando su hermano, Rey Grupero, se enteró.

La joven explicó que Rey Grupero enfrentó a su primo y tío , y que la discusión llegó a la calle Progreso esquina con Agrarismo en la colonia Escandón 2, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Agresión que ocurrió en la calle

En la grabación de esta pelea se observa como Rey Grupero les reclama a ambos agresores de su hermana y que el tío, Juan Javier Cruz Coello, carga con un palo para golpear.

A través de sus historias de Instagram, Luccianah responsabilizó de lo que pueda pasarle a ella, a su familia y a sus perros, a los dos familiares mencionados y mencionó las cuentas de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como la del secretario de seguridad, Omar García Harfuch.