A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia haber sido agredida sexualmente en la calle, acá te contamos lo que pasó.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento. Me agarraron así bien duro con deseo, me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada” Arianny Tenorio

Con los ojos cristalinos y a punto de romper en llanto, la novia de Luisito Comunica, explica que la agresión la sufrió en calles de la Ciudad de México, cuando iba a desayunar.

Arianny Tenorio denuncia haber sido agredida sexualmente en la calle (@arianny.tenorio / Instagram)

De acuerdo con la influencer, de 25 años de edad, su agresor fue un hombre que a bordo de una motocicleta, se subió a la banqueta y sin mas la manoseo.

“Ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas. El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió”, dijo visiblemente molesta e indignada sobre todo porque aunque intentó defenderse, el sujeto se fue como si nada.

“Traté de aventare un golpe y le dije pero qué te pasas y el hombre se fue de lo más tranquilo. La gente alrededor callada, nadie vio, nadie hizo nada”, lamentó.

Arianny Tenorio (@arianny.tenorio / Instagram)

No es la primera vez que Arianny Tenorio es agredida sexualmente en la calle

Arianny Tenorio señaló que no es la primera que la agreden sexualmente en la calle, en el pasado un sujeto se pegó a la espalda cuando iba abordo del metrobús.

“Hace como unos 5 años…Yo estaba en el vagón de mujeres y el hombre se me acerca y se me pega y se me sigue pegando, y siento que con gusto me agarra la nalga”, relató y aseguró que en ese momento una mujer quizo ayudarla.

La pasajera le pidió que se recorriera, pero el hombre se aprovechó de la situación ya que el metrobús iba llenó por lo que ella no aguantó más y empezó a reclamarle.

“Me voltee y le di con toda mi fuerza un puñetazo y le dije: ‘me vuelves a tocar y te parto la cara. Empezó a decir: ‘yo no fui, no fui’”, y aunque las cosas pararon ahí le molestó que el degenerado se pusiera en papel de víctima.

Arianny Tenorio (@arianny.tenorio / Instagram)

Pero lo mas triste fue que denunció mediáticamente y las mujeres le exigieron irse de México y regresar a su país.

“¿De cuándo acá una mujer debe apoyar ese tipo de cosas, debemos poner un alto, esto no puedo seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin su consentimiento, no tiene derecho a decirte cualquier cosa morbosa”” Arianny Tenorio, influencer

Por lo que finalmente pide respeto por las personas, respeto al cuerpo y a la forma de vestir de cualquiera.