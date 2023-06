En video, Lady Tepito apareció en TikTok para disculparse por “comentario fuera de lugar” con el que revictimizó a la familia de Lesly Martínez Colín.

El jueves 8 de junio, familiares de Lesly Martínez realizaron una protesta en las inmediaciones de la Fiscalía de la CDMX para exigir la detención del o los responsables del feminicidio.

Sin embargo, fueron agredidos por una mujer que ya se identificó como Daniela, ahora conocida como Lady Tepito, con comentarios revictimizantes y amenazas por la realización de la manifestación, además de que aseguró que trabajaba en la Fiscalía de la CDMX.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya aclaró que Daniela no es trabajadora suya y se reveló que sería una ex guardia de seguridad.

Lady Tepito ofrece disculpa pública a familia de Lesly Martínez Colín

En el video de TikTok que Lady Tepito compartió, ofrece una “disculpa pública” a la familia de Lesly Martínez Colín por sus “comentarios fuera de lugar” que no son únicamente eso, pues revictimizó a la joven.

“Soy Daniela, conocida como Lady Tepito, hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí por mis comentarios fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar”. Lady Tepito

La mujer que se identificó como Daniela dijo que reconoce que sus comentarios estuvieron “fuera de lugar” pero se justificó diciendo que ella no sabía por qué la familia de Lesly Martínez se estaba manifestando afuera de la Fiscalía de la CDMX.

Lo anterior a pesar de su comentario violento “como si con eso la fueran a revivir”, que evidenció que Lady Tepito sí sabía que se trataba de un feminicidio.

“Pero quiero aclarar que yo no sabia el por que se estaban manifestando fuera de la institución”, dijo.

La mujer aprovechó su video en TikTok para pedir que sigan su cuenta para una “segunda parte”.

¿Qué dijo Lady Tepito a la familia de Lesly Martínez Colín?

El jueves 8 de junio, mientras la familia de Lesly Martínez Colín realizaba una protesta en la Fiscalía de la CDMX para exigir justicia por su feminicidio, Lady Tepito, como fue llamada Daniela, agredió a quienes se manifestaban.

En un video viralizado en redes sociales, Lady Tepito amenazó a los manifestantes con llevar “putirrucas” de Tepito para agredirlos.

“Órale nomás no se me quede viendo muy verga, porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”.

Enseguida, la mujer volvió a arremeter contra los manifestantes y señaló: “Rápido lic, porque al chile ahorita me voy a detonar a la verga... como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”.

Tras hacerse viral el video, la Fiscalía de la CDMX rechazó que la mujer trabaje en la dependencia capitalina y luego circuló que fue guardia de seguridad en una empresa.

El feminicidio de Lesly Martínez Colín

Lesly Martínez Colín, mujer de 30 años de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de abril cuando fue vista por última vez en la CDMX, fue encontrada en Huitzuco, Guerrero, el 17 de mayo.

Los familiares y amigos de Lesly Martínez Colín acusaron que la Fiscalía de la CDMX no ha tenido ningún avance en el caso, así como tampoco han clasificado como feminicidio la muerte de la joven.

Y que el presunto feminicida Alejandro Alberto “N” sigue en libertad , además de que no se ha concretado la colaboración entre las fiscalías de CDMX y Morelos.