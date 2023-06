La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) negó que la mujer apodada como ”Lady Tepito”, quien amenazó a familiares de Lesly Martínez Colín durante una protesta, sea trabajadora de la dependencia capitalina.

Este jueves 8 de junio, familiares de Lesly Martínez realizaron una protesta en las inmediaciones de la Fiscalía de la CDMX para exigir la detención del o los responsables del feminicidio, así como que sea abierta una carpeta de investigación por ese delito y no por desaparición.

Sin embargo, mientras se manifestaban, una mujer vestida de negro llegó a amedrentar a los familiares y amigos de Lesly Martínez diciendo que iría “por gente de Tepito”.

“Órale nomás no se me quede viendo muy verga, porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, refirió la llamada “Lady Tepito” mientras sostenía un gas pimienta en la mano.

Fiscalía de la CDMX niega que Lady Tepito sea trabajadora de la dependencia; “es usuaria”, aclara

Tras hacerse viral el video en el que “Lady Tepito” amedrenta a familiares de Lesly Martínez Colín, la Fiscalía de la CDMX rechazó que la mujer trabaje en la dependencia capitalina.

En redes sociales, la Fiscalía capitalina señaló que tras una extensa búsqueda en su sistema de recursos humanos, no se encontró ningún registro de que la mujer que aparece en el video difundido forme parte de su plantilla laboral.

Aclaró que, por el contrario, se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria.

Lo anterior, pese a que públicamente se desconoce el nombre de la mujer que amendrentó a los manifestantes afuera de la Fiscalía de la CDMX.

¿Qué dijo Lady Tepito a familiares de Lesly Colín?

En un video viralizado en redes sociales, Lady Tepito amedrentó a familiares de Lesly Martínez Colín cuando realizaban un bloqueo a los accesos principales de la dependencia, en protesta por el nulo avance en el caso .

Lady Tepito amenazó a los manifestantes con llevar “putirrucas” de Tepito para agredirlos.

“Yo también soy mujer y no hago esas mamadas”, siguió Lady Tepito.

Enseguida, la mujer volvió a arremeter contra los manifestantes y señaló: “Rápido lic, porque al chile ahorita me voy a detonar a la verga... como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”.

Para seguir intimidando a familiares de la víctima, Lady Tepito aseguró que es trabajadora de la Fiscalía de la CDMX: “Yo trabajo aquí, trabajo aquí, eh”, dijo.

“Traite a 3 de mis tías también, porque se me están poniendo bien verga”, remató.