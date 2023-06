Familiares y amigos de Lesly Martínez Colín bloquean los accesos a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) en protesta por el nulo avance en el caso.

Con pacartas con mensajes como “somos la voz de las que ya no están”, “sal de tu burbuja de privilegios y voltea a ver qué es lo que pasa” y “”Justicia para Lesly”, el grupo de personas realizan el bloqueo a los accesos a la Fiscalía capitalina para exigir ser atendidos por Ernestina Godoy, además de solicitar que el estatus de la carpeta de investigación se modifique de persona desaparecida a feminicidio.

Además de informar a la fiscal de la CDMX sobre actos de corrupción que se han presentado en el caso de feminicidio.

Esto fue lo que dijeron familiares y amigos de Lesly Martínez Colín en bloqueo a la Fiscalía de la CDMX

Los familiares y amigos de Lesly Martínez Colín acusaron que la Fiscalía de la CDMX no ha tenido ningún avance en el caso, así como tampoco han clasificado como “feminicidio” la muerte de la joven.

Acusaron que el presunto feminicida Alejandro Alberto “N” sigue en libertad, mientras las autoridades siguen sin registrar un avance de su captura. Además de que no se ha concreta la colaboración entre las fiscalías de CDMX y Morelos.

“No han hecho su trabajo, no han abierto carpeta de investigación aquí en feminicidios, sigue en desaparición. No tendría por qué estar ahí, ella fue localizada. Este asesino anda suelto, no se han puesto a trabajar. Exigimos que hagan la colaboración correspondiente”, dijo Diana Ramírez, cuñada de la víctima.

En tanto, Iscar Martínez, hermano de Lesly, sostuvo que a más de un mes de que fue reportada como desaparecida, aún no tienen respuesta por ambas fiscalías ni se ha logrado capturar al o los presuntos responsables del feminicidio .

Apuntó que ambas dependencias “se están echando la bolita” y ninguna quiere hacerse cargo de la investigación del caso.

Por lo que exigió la pronta respuesta de la Fiscalía de la CDMX, así como la detención del presunto feminicida.

“Hasta el día de hoy, más de un mes, no tenemos ninguna respuesta por parte de las dos fiscalías, tanto de Morelos como de la CDMX. Vinimos a exigir eso, una pronta respuesta, la pronta captura de este sujeto, que no puede andar en la calle así. No hay oficios de colaboración por parte de la Fiscalía de la CDMX con la Fiscalía de Morelos, se están echando la bolita. No saben a quién le compete hacer este caso de feminicidio” Iscar Martínez. Hermano de Lesly

En la manifestación, la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega criticó que la fiscal Ernestina Godoy no reciba a los familiares de Lesly Martínez Colín, cuando lo único que piden es que se haga justicia para la joven.

Desde las inmediaciones de la Fiscalía de la CDMX expresó:

Aquí está la mamá de Lesly, ¿por qué no la recibe la fiscal? ¿Por qué no la escucha? Lo único que pide es justicia. ¿Por qué tenemos que llegar a estas instancias de pararnos aquí, de correr riesgo? El primer día que pierden a la persona que más amas es el inicio de una historia de terror, un pinche infierno” Alessandra Rojo de la Vega

Hallan cuerpo de Lesly Martínez Colín en Guerrero

Lesly Martínez Colín, mujer de 30 años de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de abril, fue encontrada en Huitzuco, Guerrero gracias a una llamada.

El pasado miércoles 17 de mayo, la Fiscalía de la CDMX confirmó que el cuerpo de Lesly Martínez Colín fue encontrado en Guerrero.

Sin embargo, los restos de Lesly Martínez Colín no habrían sido localizados sin que las autoridades de las dos entidades recibieran una llamada en la que se les alertó sobre el hallazgo un cuerpo.