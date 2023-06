¿Un trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), amenazó, se burló e insultó a familiares de Lesly Martínez? Esto es lo que sabemos al respecto.

La periodista Itzel Cruz Alanis, captó en video los momentos en los que una mujer que sería trabajadora de la Fiscalía CDMX, insultó a familiares de Lesly Martínez.

En el video que difundió la comunicadora, se puede observar a una mujer que se identificó como trabajadora de la fiscalía capitalina, confrontando a los familiares de Lesly Martínez.

“No se me quede viendo muy verga porque no sabe qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni van a aguantar, no muy acá, no muy acá”