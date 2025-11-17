La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla por las bajas temperaturas que se esperan mañana 18 de noviembre en cinco alcaldías de la Ciudad de México (CDMX):

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, en estas demarcaciones de la CDMX la temperatura descenderá hasta alcanzar entre 4 y 6 grados durante la madrugada y mañana del próximo martes 18 de noviembre.

Clima CDMX mañana 18 de noviembre (Captura de pantalla )

Pronostican baja temperatura en CDMX para mañana 18 de noviembre; México recibe dos frentes fríos

Autoridades de CDMX pronostican temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados para mañana 18 de noviembre por lo que piden a la ciudadanía que tomen sus precauciones, se abriguen y se alimenten adecuadamente.

Las bajas temperaturas esperadas en CDMX podrían deberse a que México tendrá dos frentes frío al mismo tiempo, el 14 y el 15, por lo que se espera que otras entidades también reporten un clima muy frío en los próximos días.

Durante la noche de este lunes 17 de noviembre, el frente frío 14 se seguirá desplazando hacia el norte de México hasta llegar a Estados Unidos, pero ingresará a territorio mexicano el 15, según el Servicio Meteorológico Nacional.