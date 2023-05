Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, regañó a un panista por mandar indirectas a una diputada.

Se trata del diputado Anibal Cañez, quien señaló como “frustrada” a su compañera, también diputada por el PAN, Ana Villagran.

Por dicha situación, Sandra Cuevas se pronunció y pidió al diputado no dar un ejemplo de desunión entre la alianza opositora, el hecho quedó registrado en video.

El pasado 24 de mayo, Sandra Cuevas acudió a comparecer por su trabajo como alcaldesa de Cuauhtémoc ante el Congreso de la CDMX.

En el evento, los diputados panistas Anibal Cañez y Ana Villagran se lanzaron indirectas uno contra el otro, lo que sirvió de burla para los morenistas y sus aliados , que se encontraban ahí.

En un primer momento, la diputada Ana Villagran contó sobre su vida como residente de la capital del país y aseguró que ella es hija del PAN Cuauhtémoc, y no “cuota de un líder externo”.

La diputada también dijo que ella no llegó a vivir a la CDMX hace 5 años y que nadie puede contarle lo que vive la demarcación, pues ella lo conoce.

Ante este señalamiento, el diputado panista acusó a Villagran de dar una “pequeñez” de argumento y sacar sus frustraciones y cuestiones políticas internas del PAN en la comparecencia.

Ello luego de que el diputado del PAN aseguró que la legisladora se refirió a él con sus palabras, pues el personaje no es originario de la CDMX.

“La pequeñez del argumento expresado por la diputada Ana Villagran, que vino a sacar sus frustraciones y cuestiones políticas internas de nuestro partido, pero aquí no venimos a platicar de eso, venimos a platicar del trabajo de la alcaldía de Cuauhtémoc.”

Tras dichos comentarios, Sandra Cuevas regañó al diputado del PAN y aseguró que la alianza opositora no debe dar un ejemplo de desunión dentro del partido.

Sandra Cuevas dijo que tampoco deben existir faltas de respeto dentro del equipo y que las d iferencias o desacuerdos que se tengan se deben tratar de forma interna , no frente a otros grupos.

Pues con eso, dijo la alcaldesa, provocan que otros grupos se burlen, en este caso los legisladores de Morena se rieron de la situación, por lo que Sandra Cuevas se mostró en desacuerdo y pidió poner un ejemplo de respeto y unidad.

“La alianza no debe de dar un ejemplo de estar desunidos, de faltarle el respeto a nuestro propio equipo. Todo lo que uno quiera decir entre nosotros, es adentro, no es afuera, porque entonces provocamos que otros grupos se burlen, se rían de una mujer. Entonces demos el ejemplo, lo digo con mucho respeto, sabe el cariño que le tengo, sabe el respeto que le tengo, pero es necesario que pongamos el ejemplo, nosotros no podemos hacer lo que la otra parte hace.”

Sandra Cuevas