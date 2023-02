Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció este lunes 20 de febrero que planea retirarse de la política al término de su mandato en la demarcación capitalina.

En entrevista con W Radio, Sandra Cuevas confesó que nunca había tenido ningún cargo público, y tras el breve tiempo que lleva como alcaldesa de Cuauhtémoc se dio cuenta que la política mexicana “es un asco.”

“Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro de la política veo porque el país no avanza. La política es un asco, la política mexicana es un asco”, declaró la alcaldesa.

Acusó que el 80 % del tiempo los políticos se dedican “a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío”, situación que dijo no gustarle, pues a ella “le gusta trabajar y dar resultados”.

“El 80 % del tiempo se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío. Y eso a mí no me gusta. A mí me gusta trabajar, me gusta dar resultados. La vida es muy corta como para desperdiciarla en estarte afanando en tener poder o dinero”, apuntó.

Sandra Cuevas dice que se retirará de la política por su temperamento y su forma de ser

Sandra Cuevas aseguró que se retirará de la política al término de los tres años que le restan a su mandato en la alcaldía Cuauhtémoc, dado que su temperamento y su forma de ser no le permiten estar en un lugar que genera tantos problemas y odio.

Sostuvo que actualmente sólo aspira a culminar bien su periodo en la Cuauhtémoc y posteriormente, se alejará de la política.

“No aspiro a nada más que a terminar bien este trienio. A hacer todo lo correctamente posible. Sí definitivamente (se va a retirar de la política). A mí, mi temperamento y mi forma de ser no me permiten estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia, así no es la vida, la vida no es eso. La vida no son problemas. En la vida hay muchas cosas más bonitas” Sandra Cuevas. Alcaldesa de Cuauhtémoc

Y es que Sandra Cuevas explicó que todas las controversias en las que ha estado envuelta desde que entró en la política a sus papás les ha generado preocupación y problemas, por lo que ni el poder ni el dinero son más importantes para ella que su familia.

Destacó que no necesitó estar en la política para viajar, conocer y estudiar, por lo que buscará ayudar a México desde el activismo y luchar por lo que cree desde la sociedad civil.

“Yo no necesité estar en la política para viajar, para conocer para estudiar. Yo creo que podemos ayudar más al país siendo grandes activistas luchando por lo que creemos desde la sociedad civil” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas es alcaldesa de Cuauhtémoc desde el 1 de octubre de 2021, luego de triunfar en las elecciones intermedias como candidata de la alianza Va por México.